Ярославская выпускница сдала два ЕГЭ на 100 баллов: как ей это удалось

Елизавета Бодягина из ярославской школы № 33 сдала на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум предметам — профильной математике и русскому языку. Со слов Елизаветы, в этом ей помогли хорошая школьная база, усиленная подготовка, вера в себя и удача.
По данным на 16 июня в Ярославской области уже 41 стобалльная работа: 18 школьников получили высший балл по химии, десять — по русскому языку, девять — по литературе, три — по истории, одна — по профильной математике.
«Поздравляю выпускников и их педагогов с этим успехом. За каждым таким достижением стоят упорный труд, целеустремленность и талант. Желаю всем удачи, вдохновения и веры в свои силы! Ждем результатов по остальным предметам», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
При этом на ЕГЭ в регионе случались и неприятные ситуации. Выпускников удаляли с экзаменов за нарушения. Так, в период основного этапа с ЕГЭ в Ярославской области за шпаргалки и телефоны школьников выгоняли с экзаменов по русскому языку и математике. Также по одному нарушителю было выявлено на экзаменах по физике и обществознанию.