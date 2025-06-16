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Образование Ярославская выпускница сдала два ЕГЭ на 100 баллов: как ей это удалось

Ярославская выпускница сдала два ЕГЭ на 100 баллов: как ей это удалось

Сколько всего стобалльников в регионе

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20 комментариев
Школьница из Ярославля получила по 100 баллов за русский язык и математику | Источник: Михаил Евраев / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RUШкольница из Ярославля получила по 100 баллов за русский язык и математику | Источник: Михаил Евраев / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Школьница из Ярославля получила по 100 баллов за русский язык и математику

Источник:

Михаил Евраев / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Елизавета Бодягина из ярославской школы № 33 сдала на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум предметам — профильной математике и русскому языку. Со слов Елизаветы, в этом ей помогли хорошая школьная база, усиленная подготовка, вера в себя и удача.

По данным на 16 июня в Ярославской области уже 41 стобалльная работа: 18 школьников получили высший балл по химии, десять — по русскому языку, девять — по литературе, три — по истории, одна — по профильной математике.

«Поздравляю выпускников и их педагогов с этим успехом. За каждым таким достижением стоят упорный труд, целеустремленность и талант. Желаю всем удачи, вдохновения и веры в свои силы! Ждем результатов по остальным предметам», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

При этом на ЕГЭ в регионе случались и неприятные ситуации. Выпускников удаляли с экзаменов за нарушения. Так, в период основного этапа с ЕГЭ в Ярославской области за шпаргалки и телефоны школьников выгоняли с экзаменов по русскому языку и математике. Также по одному нарушителю было выявлено на экзаменах по физике и обществознанию.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
ЕГЭ 100 баллов Результаты ЕГЭ Экзамен Школа
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Комментарии
20
Гость
7 часов
Евраев здесь, каким боком?🤔
Гость
11 часов
Вот такие дети и ставят свою школу на первое место
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