Ярославская выпускница сдала два ЕГЭ на 100 баллов: как ей это удалось

Школьница из Ярославля получила по 100 баллов за русский язык и математику Источник: Михаил Евраев / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU











Елизавета Бодягина из ярославской школы № 33 сдала на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум предметам — профильной математике и русскому языку. Со слов Елизаветы, в этом ей помогли хорошая школьная база, усиленная подготовка, вера в себя и удача.

По данным на 16 июня в Ярославской области уже 41 стобалльная работа: 18 школьников получили высший балл по химии, десять — по русскому языку, девять — по литературе, три — по истории, одна — по профильной математике.

«Поздравляю выпускников и их педагогов с этим успехом. За каждым таким достижением стоят упорный труд, целеустремленность и талант. Желаю всем удачи, вдохновения и веры в свои силы! Ждем результатов по остальным предметам», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.