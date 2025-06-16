Достоевского от Гоголя не отличите? Тогда ответьте на 10 каверзных вопросов по литературе

Если вы не просто вынесли из библиотеки пару книг, но еще и прочитали их, наверняка кое-что в голове у вас отложилось. Что? Вы прочитали больше пары книг? Ну тогда вы без проблем должны пройти наш тест. Он-то и определит, кто здесь истинный знаток русской литературы, а кто читал книги исключительно в кратком содержании. Не обещаем, что будет легко, но точно будет интересно. Или стыдно. Или всё сразу.