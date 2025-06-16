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Образование Тест Достоевского от Гоголя не отличите? Тогда ответьте на 10 каверзных вопросов по литературе

Достоевского от Гоголя не отличите? Тогда ответьте на 10 каверзных вопросов по литературе

Одними знаниями из школьной программы дело не ограничится

1 997
3 комментария
А вы вспомните, когда в последний раз держали в руках книгу? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUА вы вспомните, когда в последний раз держали в руках книгу? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А вы вспомните, когда в последний раз держали в руках книгу?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если вы не просто вынесли из библиотеки пару книг, но еще и прочитали их, наверняка кое-что в голове у вас отложилось. Что? Вы прочитали больше пары книг? Ну тогда вы без проблем должны пройти наш тест. Он-то и определит, кто здесь истинный знаток русской литературы, а кто читал книги исключительно в кратком содержании. Не обещаем, что будет легко, но точно будет интересно. Или стыдно. Или всё сразу.

ТЕСТПройден 302 раза
1 / 10

«Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить» — какого героя так охарактеризовал автор?

  • Владимир Ленский

  • Илья Обломов

  • Григорий Печорин

  • Евгений Онегин

2 / 10

Кто автор романа «Хождение по мукам»?

  • Николай Некрасов

  • Алексей Толстой

  • Николай Чернышевский

  • Александр Островский

3 / 10

Как называется книга Ивана Гончарова, в основу которой лег его путевой дневник из морского путешествия?

  • «Фрегат „Паллада"»

  • «Цусима»

  • «Остров погибших кораблей»

  • «Вокруг света на „Коршуне"»

4 / 10

Угадайте, о ком идет речь: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».

  • Акакий Башмачкин

  • Иван Бездомный

  • Родион Раскольников

  • Александр Чацкий

5 / 10

Что происходит с главной героиней «Матренина двора» Александра Солженицына в финале?

  • Переселяется к золовке

  • Погибает под колесами поезда

  • Задыхается в бане

  • Хоронит всех родственников

6 / 10

Какому литературному персонажу принадлежат эти слова: «Человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды»?

  • Евгению Базарову

  • Павлу Фамусову

  • Илье Обломову

  • Барону Мюнхгаузену

7 / 10

Какая цитата не из романа «Война и мир»?

  • Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники.

  • В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтобы они ехали.

  • Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же.

  • А мне кажется, что единственно возможное счастье есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его.

8 / 10

Героиня какого произведения Михаила Булгакова носит девичью фамилию его бабушки?

  • «Мастер и Маргарита»

  • «Роковые яйца»

  • «Собачье сердце»

  • «Белая гвардия»

9 / 10

Какой псевдоним был у Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых?

  • Демьян Бедный

  • Ильф и Петров

  • В. Сирин

  • Козьма Прутков

10 / 10

А современную литературу хорошо знаете? Тогда скажите, автор какой из этих книг не Дарья Донцова?

  • «Ступа с навигатором»

  • «Бассейн с крокодилами»

  • «Такси до леса Бабы-яги»

  • «Гризли в белых носочках»

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Литература Книги Классика Солженицын Толстой Пушкин Онегин Библиотека
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Комментарии
3
Гость
21 час
Последний вопрос - и испортили все впечатление от теста.
Гость
17 часов
Не читала "Матренин двор" Солженицына,и давно не перечитывала Льва Толстого. Донцову вообще не люблю,для меня это не литература.8 из 10.
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