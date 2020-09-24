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Прожиточный минимум в 2021 году вырастет всего на 200 рублей

Об этом заявил замглавы Минтруда

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Прожиточный минимум составит&nbsp;11 653 рубля

Прожиточный минимум составит 11 653 рубля

Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что величину прожиточного минимума в 2021 году предлагается установить на уровне 11 653 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости». За 2-й квартал 2020 года величина прожиточного минимума составила 11 468 рублей.

— Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля, — цитирует Пудова издание.

Прожиточный минимум — это стоимость условной потребительской корзины, то есть ключевых продуктов, товаров и услуг, в том числе жилищно-коммунальных. Прожиточный минимум используется в том числе для того, чтобы определить, кому будет помогать государство. Например, пособие на детей от 3 до 7 лет назначают семьям с доходом меньше прожиточного минимума, а ежемесячную выплату на детей до 3 лет — меньше двух.

Ранее стало известно, что в 2021 году в России на 6,3 процента вырастут пенсии. В среднем рост составит 900 рублей.

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деньгипрожиточный минимум
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