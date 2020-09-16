Минфин предлагает поднять акцизы на сигареты сразу на 20%: пачка будет стоить 140 рублей

Ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты увеличатся в 2021 году на 20% вместо планировавшихся ранее 4%. Такие цифры заложил Минфин в проекте поправок в Налоговый кодекс, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства. Подготовленное предложение уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности, в ближайшее время его рассмотрят на заседании правительства.
Представитель Минфина объяснил РБК, что «внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии». При этом собеседник агентства отметил, что в дальнейшем ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.
Действующая версия Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты на 4% с 2021 года.
В Минздраве придерживаются мнения, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. В ведомстве отметили, что на фоне повышения акцизов потребление табака в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.
Специалисты табачного рынка считают, что из-за предложенного повышения стоимость одной пачки сигарет в розничной продаже вырастет в среднем на 20 рублей. В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты. С 2010-го по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, за это же время средняя цена пачки сигарет в рознице выросла в 4,8 раза — с 25 рублей примерно до 120 рублей в этом году. Новый рост акциза приведет к увеличению розничных цен в среднем до 140 рублей.
Вместе с тем эксперты предупреждают, что рост акцизов спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%. Потери бюджета из-за нелегального рынка, которые в этом году могут составить 100 миллиардов рублей, превысят 270 миллиардов рублей.