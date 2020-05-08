Там же уточнили и главные ошибки, которые допускают родители при подаче заявлений на выплату. Чаще всего проблемой становится то, что неправильно указывают заявителя — вместо владельца сертификата (это, как правило, мать), вписывают отца или даже ребенка. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что мешает идентификации. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты.



Оформить выплату можно до октября. Деньги полагаются семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. В апреле, мае и июне семьи получат по пять тысяч рублей. Если подать заявление после этого периода, то выплата будет разовая: 15 тысяч рублей. Потом деньги уже не дадут, поскольку пособие временное.

Кстати, сегодня мы рассказывали, как получить выплату на детей с 3 до 7 лет. Ищите инструкцию по этой ссылке.