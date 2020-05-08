Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить

Пособия для родителей детей с трех до семи лет Владимир Путин анонсировал еще в январе, во время обращения к федеральному собранию. Они должны были появиться впервые, дополнительно ко всем региональным и федеральным мерам поддержки. Начать выплаты хотели в июле, но из-за коронавируса решили ускориться. 25 марта президент впервые обратился к нации в связи с эпидемией и в своей речи подчеркнул, что семьи должны получить поддержку раньше.



— Что касается [...] выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне, — заявил Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта.



До июня осталось чуть меньше месяца. На днях министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании с президентом отчитался: к запуску выплаты всё готово, скоро начнется прием заявлений. Вместе со специалистами Минтруда мы разобрались, кому полагается новое пособие и как его получить.