Как ярославцам получить путинские 5 тысяч рублей на ребенка: 7 ответов на самые частые вопросы

1
Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?
- Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
- По указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года.
- Выплата положена на каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет.
2
Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь?
- Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Даже если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату.
- Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенку меньше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.
3
Можно ли получить доп. выплату без сертификата, если право на него есть, но он ещё не оформлен?
- Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты.
- Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.
4
Зависит ли выплата от доходов семьи?
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
5
Как долго будет выплачиваться ежемесячная помощь?
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.
6
Как подать заявление на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
- Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
- Можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.
- Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
7
На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено.
- В заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
- Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется.
- Выплата также не осуществляется при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка и при предоставлении недостоверных сведений.