Как ярославцам получить путинские 5 тысяч рублей на ребенка: 7 ответов на самые частые вопросы

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми из-за ситуации, сложившейся на фоне коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что семьям выплатят по пять тысяч рублей в апреле–июне.



У родителей посыпались вопросы — как это сделать? Пенсионный фонд выпустил короткую инструкцию. Публикуем ответы на самые частые вопросы.