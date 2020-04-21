Комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, которым правительство пообещало помощь на фоне кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Такие предприятия могут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, в их отношении полгода нельзя возбуждать дела о банкротстве.



Предыдущий список был опубликован еще в начале апреля и содержал 646 компаний. Тогда среди системообразующих предприятий оказались такие, как букмекерская контора «Фонбет», «Кока-Кола» и «Балтика». В этот раз пищевую промышленность и финансы не затронули. В список попали автомобильная и авиационная промышленности, предприятия по производству боеприпасов, производители социально значимых товаров и другие — всего 15 отраслей. Этот перечень не отменяет, но дополняет предыдущий. Кроме того, на этой неделе ожидается пополнение от металлургии, медицинской промышленности и народных промыслов. А пока федеральный список дополнили 246 предприятий. Вот они все.