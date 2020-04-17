Мы уже поняли, что меры, которые предлагает правительство для спасения бизнеса, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Но если рухнет бизнес в нашем регионе — рухнет всё. Негде будет купить натуральную сметану, сделать маникюр, отремонтировать стиральную машину — да и работать многим из нас с вами будет просто негде.



Денег малому и среднему бизнесу нашего города мы не соберем, но можем помочь иначе — подсказать, как перестроиться, показать, куда идти, как продвигать себя в условиях всеобщей самоизоляции. Мы сделали соцопрос, который позволит предпринимателям сориентироваться в потребностях и ожиданиях горожан. Он полностью анонимный, мы не собираем никакие ваши данные и ни к чему вас не обязываем. Но несколько минут, которые вы на него потратите, могут спасти чей-то бизнес — и чью-то судьбу.