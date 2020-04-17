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Для бизнеса настали непростые времена

Для бизнеса настали непростые времена

Мы уже поняли, что меры, которые предлагает правительство для спасения бизнеса, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Но если рухнет бизнес в нашем регионе — рухнет всё. Негде будет купить натуральную сметану, сделать маникюр, отремонтировать стиральную машину — да и работать многим из нас с вами будет просто негде.

Денег малому и среднему бизнесу нашего города мы не соберем, но можем помочь иначе — подсказать, как перестроиться, показать, куда идти, как продвигать себя в условиях всеобщей самоизоляции. Мы сделали соцопрос, который позволит предпринимателям сориентироваться в потребностях и ожиданиях горожан. Он полностью анонимный, мы не собираем никакие ваши данные и ни к чему вас не обязываем. Но несколько минут, которые вы на него потратите, могут спасти чей-то бизнес — и чью-то судьбу.

Итоги исследования мы обязательно опубликуем.

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