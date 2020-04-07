— Сотрудники могут продолжить работу в магазинах партнеров, а после — вернуться на свои рабочие места в «Спортмастер», — уточнили нам по телефону горячей линии «Спортмастера».

Источник в Тюмени, который работал в компании, сообщает, что в городе консервируют все магазины, оставляют только два для выдачи интернет-заказов. Сотрудников просят уйти в отпуск за свой счет.

— Платят МРОТ, но с перспективой увольнения. То есть прямо увольнений нет, но советуют людям искать работу — в «Пятерочке», «Ашане». Говорили, что всем помогут устроиться, но на деле ни вакансий, ни ставок нет, — рассказывает собеседник 72.RU.



На сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом закрытыми оказались 344 магазина сети по всей стране, по этой ссылке можно посмотреть какие. В оставшемся 151 магазине можно получить оплаченный заказ. При этом в компании не исключают, что серия закрытий продолжится. «Постарайтесь забрать свои заказы до того, как выбранный вами магазин закроется», — уточняется в объявлении на сайте.