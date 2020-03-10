Рубль заметно «похудел» за сутки

Многие эксперты и те, кто не успел обменять рубли на валюту, ждали, что биржа выйдет с выходных с хорошими новостями. Якобы за сутки после «черного» понедельника рубль отыграется и порадует всех своим курсом относительно доллара и евро. На деле во вторник имеем такие результаты: доллар поднялся до 72,6 рубля, евро — до 82,72 рубля.

При этом до открытия московская биржа повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара и евро до 76,3 и 87,3 рубля соответственно.

