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Экономика

Черный понедельник: нефть на мировых биржах рухнула на четверть, вслед за ней — рубль

Падение стало самым масштабным за 29 лет

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Последние несколько лет курс рубля был стабилен&nbsp;

Последние несколько лет курс рубля был стабилен 

Понедельник, 9 марта, начался с панического падения котировок нефти на мировых биржах. К этой минуте Brent теряет 25%! Это крупнейшее снижение цены за последние 29 лет. За один баррель дают лишь 34 доллара США.

На этом фоне резко дешевеет национальная валюта: доллар стоит 71 рубль 53 копейки, а евро — 81 рубль и 26 копеек. При этом российские биржи сегодня закрыты из-за 8 Марта, а потому в полной мере почувствовать последствия паники на мировых рынках мы сможем только во вторник.

Резкое падение стоимости Brent случилось из-за того, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Ранее предполагалось, что она уменьшится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но российская сторона отказалась подписывать соглашение. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

Ранее мы рассказывали о том, как коронавирус влияет на курсы валют.

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курс рублянефть
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
9 мар 2020 в 08:22

Опять великий полководец всех переиграл.

Гость
9 мар 2020 в 08:26

Вперед —за солью , спичками и мылом .

Потерявшийся дед
9 мар 2020 в 07:47

Даешь инфляцию - символ прогресса!