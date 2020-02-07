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Экономика

Ярославским дольщикам выплатят компенсации: кому и сколько дадут

Деньги в ближайшее время получат 390 человек

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Дольщикам дадут денег

Дольщикам дадут денег

В Ярославле 6 февраля стартовало оформление выплат обманутым дольщикам. По данным ярославского правительства, компенсации получат 390 человек, которые вложили деньги в строительство домов № 3, 10, 11 в ЖК «Солнечный». Застройщиком там выступала фирма «Альянс».

— Выплата денежных компенсаций — один из основных механизмов решения проблем обманутых дольщиков в нашем регионе. Совсем скоро будут восстановлены права 150 жителей Ярославской области, — прокомментировал исполняющий обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Компенсации выплачиваются из средств фонда защиты прав дольщиков и областного бюджета. В скором времени выплаты должны получить еще 240 дольщиков из десяти домов ЖК «Новый Ярославль» обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшен».

— Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Дольщики получают возмещение, исходя из текущей рыночной стоимости недвижимости. Но компенсация не может быть меньше уплаченной стоимости договора участия в долевом строительстве, — добавили в правительстве.

Что нужно для получения компенсации

  • оригинал документа, удостоверяющего личность;
  • ИНН;
  • выписка из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований. Выписку можно получить у конкурсного управляющего.

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дольщикикомпенсации
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
7 фев 2020 в 16:49

А многие не дождались ... Сколько семей разрушено , сколько горя ... Этот жк в статье строили более 12 лет . Теперь хоть просто свои деньги смогут получить назад.

ваш господин
7 фев 2020 в 16:44

весьма своевременное и правильное решение - нищие выплачивают компенсации бедным 😁

Гость
7 фев 2020 в 16:36

Хорошая новость за последние лет 5 в Ярославле