Ярославским дольщикам выплатят компенсации: кому и сколько дадут

В Ярославле 6 февраля стартовало оформление выплат обманутым дольщикам. По данным ярославского правительства, компенсации получат 390 человек, которые вложили деньги в строительство домов
— Выплата денежных компенсаций — один из основных механизмов решения проблем обманутых дольщиков в нашем регионе. Совсем скоро будут восстановлены права 150 жителей Ярославской области, — прокомментировал исполняющий обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.
Компенсации выплачиваются из средств фонда защиты прав дольщиков и областного бюджета. В скором времени выплаты должны получить еще 240 дольщиков из десяти домов ЖК «Новый Ярославль» обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшен».
— Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Дольщики получают возмещение, исходя из текущей рыночной стоимости недвижимости. Но компенсация не может быть меньше уплаченной стоимости договора участия в долевом строительстве, — добавили в правительстве.
Что нужно для получения компенсации
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- ИНН;
- выписка из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований. Выписку можно получить у конкурсного управляющего.