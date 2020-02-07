Ярославским дольщикам выплатят компенсации: кому и сколько дадут

В Ярославле 6 февраля стартовало оформление выплат обманутым дольщикам. По данным ярославского правительства, компенсации получат 390 человек, которые вложили деньги в строительство домов № 3 , 10, 11 в ЖК «Солнечный». Застройщиком там выступала фирма «Альянс».



— Выплата денежных компенсаций — один из основных механизмов решения проблем обманутых дольщиков в нашем регионе. Совсем скоро будут восстановлены права 150 жителей Ярославской области, — прокомментировал исполняющий обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

