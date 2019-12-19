Их жизнь проходит мимо: колонка о том, в какую ловушку попало поколение 20-летних

Журналист из Ярославля Людмила Дискова услышала в магазине занимательный разговор о стремлениях молодых людей и о том, какой ценой 20-летние сейчас идут к финансовому благополучию и успеху. Послушала — и ей стало жаль их. О том, в какую ловушку они попадают сейчас — в авторской колонке Людмилы.
В супермаркете стою в очереди в кассу. Время предвечернее, народу немного. Кассир, молодой человек лет 22–23, сканирует покупки. Рядом с ним крутится мужичок.
— Слышь, парень, вот тут около тебя объявление висит, что вам продавцы нужны. Ты мне скажи — реально двадцатку в месяц платят?
Кассир кивает головой.
— И что — не кидают?
— Нет, всё легально.
— Может, и мне в продавцы податься?
Парень за кассой вздыхает.
— Нет, ну ты скажи честно, как есть.
— Думаю, не стоит, — тихо говорит его собеседник.
Сзади меня стоит женщина, у нее в корзинке пакет с кефиром, корм для кошек и батон. Мы выходим из магазина вместе, и она, посмотрев на меня, говорит:
— Я на дизельном сорок лет отработала. Девчонкой на завод пришла. А на пенсию ушла, когда предприятие уже умирало. Смотрю на этого пацана за кассой и думаю — вот как он жить будет? Что такое сегодня 20 тысяч? Ничего. За квартиру надо заплатить? Надо. Одеться-обуться тоже надо. А женится — надо семью кормить. И на что? Хорошо, если есть кому помочь, а если нет? Всё-таки раньше проще было. Те, кто хотел, зарабатывали.
— Так и сегодня зарабатывают те, кто хочет, — возразила я.
— Ну да. Уезжают за тридевять земель и пашут. Живут на квартире втроем-вчетвером. Мой племянник так и сделал. Выучился на оператора ЧПУ да и уехал в Подмосковье с друзьями. Они там «однушку» на троих сняли, работают сутками. Зарабатывают вроде неплохо, но сколько же надо им работать, чтобы на собственное жилье накопить? Они, кроме работы, и не видят ничего. Понимаете, жизнь-то мимо проходит... Сестра переживает, говорит: «Не доживу я до внуков». Я ей от души сочувствую. Мы-то с ней квартиры получили. С одной стороны, хорошо, что в старости есть крыша над головой, но с другой — что за радость, если дети далеко от тебя?
Я с дамой согласилась. Что тут скажешь в ответ? Ничего, только посочувствуешь.
Кстати, по телевизору вчера сказали, что в наступающем году самыми популярными профессиями на отечественном рынке труда будут водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы. Речь идет о массовом сегменте, хотя понятно, что повар высокого разряда и с именем будет зарабатывать куда больше, чем вчерашний выпускник кулинарного училища. Сколько их таких, с именем? А ведь жить-то всем надо. Но как?
Согласно рейтингу Росстата, в Ярославской области среднемесячная зарплата составляет 30 139 рублей.
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