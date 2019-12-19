Их жизнь проходит мимо: колонка о том, в какую ловушку попало поколение 20-летних

У ребят почти нет времени просто наслаждаться жизнью

— Слышь, парень, вот тут около тебя объявление висит, что вам продавцы нужны. Ты мне скажи — реально двадцатку в месяц платят?

В супермаркете стою в очереди в кассу. Время предвечернее, народу немного. Кассир, молодой человек лет 22–23, сканирует покупки. Рядом с ним крутится мужичок.

Журналист из Ярославля Людмила Дискова услышала в магазине занимательный разговор о стремлениях молодых людей и о том, какой ценой 20-летние сейчас идут к финансовому благополучию и успеху. Послушала — и ей стало жаль их. О том, в какую ловушку они попадают сейчас — в авторской колонке Людмилы.

Кассир кивает головой.



— И что — не кидают?



— Нет, всё легально.



— Может, и мне в продавцы податься?



Парень за кассой вздыхает.



— Нет, ну ты скажи честно, как есть.



— Думаю, не стоит, — тихо говорит его собеседник.



Сзади меня стоит женщина, у нее в корзинке пакет с кефиром, корм для кошек и батон. Мы выходим из магазина вместе, и она, посмотрев на меня, говорит:

— Я на дизельном сорок лет отработала. Девчонкой на завод пришла. А на пенсию ушла, когда предприятие уже умирало. Смотрю на этого пацана за кассой и думаю — вот как он жить будет? Что такое сегодня 20 тысяч? Ничего. За квартиру надо заплатить? Надо. Одеться-обуться тоже надо. А женится — надо семью кормить. И на что? Хорошо, если есть кому помочь, а если нет? Всё-таки раньше проще было. Те, кто хотел, зарабатывали.



— Так и сегодня зарабатывают те, кто хочет, — возразила я.



— Ну да. Уезжают за тридевять земель и пашут. Живут на квартире втроем-вчетвером. Мой племянник так и сделал. Выучился на оператора ЧПУ да и уехал в Подмосковье с друзьями. Они там «однушку» на троих сняли, работают сутками. Зарабатывают вроде неплохо, но сколько же надо им работать, чтобы на собственное жилье накопить? Они, кроме работы, и не видят ничего. Понимаете, жизнь-то мимо проходит... Сестра переживает, говорит: «Не доживу я до внуков». Я ей от души сочувствую. Мы-то с ней квартиры получили. С одной стороны, хорошо, что в старости есть крыша над головой, но с другой — что за радость, если дети далеко от тебя?