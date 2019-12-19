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Людмила Дискова

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Людмила Дискова

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Экономика Мнение

Их жизнь проходит мимо: колонка о том, в какую ловушку попало поколение 20-летних

Журналист из Ярославля с сочувствием смотрит на молодых, отчаянно пытающихся заработать

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У ребят почти нет времени просто наслаждаться жизнью

У ребят почти нет времени просто наслаждаться жизнью

Журналист из Ярославля Людмила Дискова услышала в магазине занимательный разговор о стремлениях молодых людей и о том, какой ценой 20-летние сейчас идут к финансовому благополучию и успеху. Послушала — и ей стало жаль их. О том, в какую ловушку они попадают сейчас — в авторской колонке Людмилы.

В супермаркете стою в очереди в кассу. Время предвечернее, народу немного. Кассир, молодой человек лет 22–23, сканирует покупки. Рядом с ним крутится мужичок.

— Слышь, парень, вот тут около тебя объявление висит, что вам продавцы нужны. Ты мне скажи — реально двадцатку в месяц платят?

Кассир кивает головой.

— И что — не кидают?

— Нет, всё легально.

— Может, и мне в продавцы податься?

Парень за кассой вздыхает.

— Нет, ну ты скажи честно, как есть.

— Думаю, не стоит, — тихо говорит его собеседник.

Сзади меня стоит женщина, у нее в корзинке пакет с кефиром, корм для кошек и батон. Мы выходим из магазина вместе, и она, посмотрев на меня, говорит:

— Я на дизельном сорок лет отработала. Девчонкой на завод пришла. А на пенсию ушла, когда предприятие уже умирало. Смотрю на этого пацана за кассой и думаю — вот как он жить будет? Что такое сегодня 20 тысяч? Ничего. За квартиру надо заплатить? Надо. Одеться-обуться тоже надо. А женится — надо семью кормить. И на что? Хорошо, если есть кому помочь, а если нет? Всё-таки раньше проще было. Те, кто хотел, зарабатывали.

— Так и сегодня зарабатывают те, кто хочет, — возразила я.

— Ну да. Уезжают за тридевять земель и пашут. Живут на квартире втроем-вчетвером. Мой племянник так и сделал. Выучился на оператора ЧПУ да и уехал в Подмосковье с друзьями. Они там «однушку» на троих сняли, работают сутками. Зарабатывают вроде неплохо, но сколько же надо им работать, чтобы на собственное жилье накопить? Они, кроме работы, и не видят ничего. Понимаете, жизнь-то мимо проходит... Сестра переживает, говорит: «Не доживу я до внуков». Я ей от души сочувствую. Мы-то с ней квартиры получили. С одной стороны, хорошо, что в старости есть крыша над головой, но с другой — что за радость, если дети далеко от тебя?

Я с дамой согласилась. Что тут скажешь в ответ? Ничего, только посочувствуешь.

Кстати, по телевизору вчера сказали, что в наступающем году самыми популярными профессиями на отечественном рынке труда будут водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы. Речь идет о массовом сегменте, хотя понятно, что повар высокого разряда и с именем будет зарабатывать куда больше, чем вчерашний выпускник кулинарного училища. Сколько их таких, с именем? А ведь жить-то всем надо. Но как?

Согласно рейтингу Росстата, в Ярославской области среднемесячная зарплата составляет 30 139 рублей.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    молодежьРаботаавторская колонка
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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Рабыня из Ауры
    19 дек 2019 в 08:52

    Вы же,наши бабушки,нам такую жизнь и наголосовали,теперь прозрели,но поздно.Смотрите как гибнет поколение.

    Козьи ноздри
    19 дек 2019 в 08:49

    Нужно стараться уезжать из России. Лучше в ЕС, поначалу будет трудно но дальше всё устроится. Что до этой коррумпированной и лживой страны из неё нужно бежать без оглядки.

    Иван
    19 дек 2019 в 08:43

    Бабушка, 40 лет отработавшая, только сейчас проснулась и поняла, какое государство они развалили в 1991? Жвачки и джинсы хотели? Получите! Задумайтесь те, кто толпой за Едро и Пу голосует - теже бабушки.