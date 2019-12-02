Почти 170 тысяч рублей на человека: Ярославль попал в рейтинг регионов по размеру банковских вкладов

Прирост вкладов ярославцев за последние три года увеличился почти на четверть

Первое место заняла Москва. В столице объём депозита на душу населения в среднем составляет 822 тысячи рублей, на втором месте Санкт-Петербург с суммой 420,6 тысячи рублей, на третьем — Магаданская область, здесь в среднем каждый житель хранит в банке 317,9 тысячи рублей. На последнем месте оказалась Чеченская Республика с суммой 8,5 тысячи на человека.

— За последние 12 месяцев объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 9%, или на 2,4 триллиона рублей, — рассказали составители рейтинга. — В настоящее время в среднем на одного человека приходится 200 тысяч рублей депозитов. Но этот показатель очень сильно варьируется в зависимости от субъекта Федерации, иногда в 100 раз.

Ярославль попал в рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения. Какие сумы люди хранят в банках, посчитали Ria.ru .

Ярославль занял 15-ю позицию рейтинга. По данным составителей, в среднем каждый житель нашего города имеет в банке депозит на сумму 169,2 тысячи рублей. При этом прирост вкладов за последние три года составил 23,5%.



В Центробанке подтверждают, что ярославцы в последе время стали активнее на финансовом рынке.



— К началу октября 2019 года объем банковских вкладов жителей Ярославской области превысил 213 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 7,7%, — рассказали в отделении по Ярославской области Банка России по Центральному федеральному округу.



Специалисты также рассказали, что вклады в банках — вовсе не показатель количества денег у населения.



— Следует иметь в виду, что статистика по сумме вкладов населения не отражает объема всех свободных, вложенных и инвестированных ярославцами денег, — сказал управляющий отделением по Ярославской области Банка России по ЦФО Владимир Алексеев. — Кроме вкладов, существуют инвестиционные инструменты, такие как ценные бумаги, инвестиционное страхование жизни или, например, взносы в кредитно-потребительский кооператив.

