«До конца года будем работать»: мэр Ярославля рассказал, что происходит с городской казной

Мэр Ярославля Владимир Волков на встрече с журналистами рассказал, что сейчас происходит с городским бюджетом. Градоначальник заверил, что он строится планово.



— Важно, чтобы все статьи пополнялись и никаких срывов не было, — пояснил Волков. — В первом квартале этого года повышение составило 12 процентов, это очень хороший показатель. На второй квартал показатели тоже будут выполнены. До конца года будем работать, чтобы сократить разрыв до минимума.

Также накануне стало известно, как зарабатывает Владимир Волков деньги не в казну, а в свой карман. Мэр опубликовал свою декларацию о доходах.