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    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Экономика

«До конца года будем работать»: мэр Ярославля рассказал, что происходит с городской казной

Владимир Волков пообещал сократить разрыв в бюджете до минимума

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Владимир Волков провёл встречу с журналистами на борту речного трамвайчика

Фото: пресс-служба мэрии Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков на встрече с журналистами рассказал, что сейчас происходит с городским бюджетом. Градоначальник заверил, что он строится планово.

— Важно, чтобы все статьи пополнялись и никаких срывов не было, — пояснил Волков. — В первом квартале этого года повышение составило 12 процентов, это очень хороший показатель. На второй квартал показатели тоже будут выполнены. До конца года будем работать, чтобы сократить разрыв до минимума.

Также накануне стало известно, как зарабатывает Владимир Волков деньги не в казну, а в свой карман. Мэр опубликовал свою декларацию о доходах.

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экономикабюджетВолков

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КОММЕНТАРИИ (1)

tina
27 апр 2019 в 08:29

Расходовали бы "по уму", что тоже не лишнее.....