В Ярославле работников двух крупных заводов уведомили о переходе на 4-дневную рабочую неделю

С переходом на неполную рабочую неделю у 5,5 тысяч работников заводов резко упадут доходы
Фото: Ярославский моторный завод
Предприятия группы компаний ГАЗ могут перейти на 4-дневную рабочую неделю. Об этом руководство уведомило сотрудников заводов, входящих в крупный холдинг. В Ярославле таких завода два — ЯМЗ («Автодизель») и ЯЗДА. Пострадать могут около 5,5 тысяч заводчан, ведь вместе с сокращением рабочих дней сократится и зарплата.
— Это превентивная мера, — заверили в группе компаний ГАЗ. — Если на рынке всё будет хорошо, то четырёхдневка вводиться не будет и предприятия будут работать в прежнем режиме.
В последнее время ситуация на рынке коммерческого транспорта ухудшилась. В группе компаний ГАЗ отмечают, что на мысли о введении неполной рабочей недели повлияло снижение производственных показателей, связанных с введенными США санкциями в отношении России.
Накануне работники Ярославского моторного завода о проблемах на предприятии, связанных с санкциями США, заявили на весь мир. Они записали клип Save GAZ, сделав кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise. Их творение разлетелось не только по российским СМИ, но и попало на страницы британского The Times.