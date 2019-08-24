В Ярославле работников двух крупных заводов уведомили о переходе на 4-дневную рабочую неделю

Предприятия группы компаний ГАЗ могут перейти на 4-дневную рабочую неделю. Об этом руководство уведомило сотрудников заводов, входящих в крупный холдинг. В Ярославле таких завода два — ЯМЗ («Автодизель») и ЯЗДА. Пострадать могут около 5,5 тысяч заводчан, ведь вместе с сокращением рабочих дней сократится и зарплата.



— Это превентивная мера, — заверили в группе компаний ГАЗ. — Если на рынке всё будет хорошо, то четырёхдневка вводиться не будет и предприятия будут работать в прежнем режиме.



В последнее время ситуация на рынке коммерческого транспорта ухудшилась. В группе компаний ГАЗ отмечают, что на мысли о введении неполной рабочей недели повлияло снижение производственных показателей, связанных с введенными США санкциями в отношении России.

