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Экономика

В Ярославле работников двух крупных заводов уведомили о переходе на 4-дневную рабочую неделю

Пострадать могут около 5,5 тысяч заводчан

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С переходом на неполную рабочую неделю у 5,5 тысяч работников заводов резко упадут доходы

Фото: Ярославский моторный завод

Предприятия группы компаний ГАЗ могут перейти на 4-дневную рабочую неделю. Об этом руководство уведомило сотрудников заводов, входящих в крупный холдинг. В Ярославле таких завода два — ЯМЗ («Автодизель») и ЯЗДА. Пострадать могут около 5,5 тысяч заводчан, ведь вместе с сокращением рабочих дней сократится и зарплата.

— Это превентивная мера, — заверили в группе компаний ГАЗ. — Если на рынке всё будет хорошо, то четырёхдневка вводиться не будет и предприятия будут работать в прежнем режиме.

В последнее время ситуация на рынке коммерческого транспорта ухудшилась. В группе компаний ГАЗ отмечают, что на мысли о введении неполной рабочей недели повлияло снижение производственных показателей, связанных с введенными США санкциями в отношении России.

Накануне работники Ярославского моторного завода о проблемах на предприятии, связанных с санкциями США, заявили на весь мир. Они записали клип Save GAZ, сделав кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise. Их творение разлетелось не только по российским СМИ, но и попало на страницы британского The Times.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Рабочий класс
    24 авг 2019 в 16:06

    смешные люди чесслово. санкции против их хозяина ввели, а они песни придумывают. кушайте полной ложкой теперь. хозяин свои недополученные прибыли за ваш счёт компенсирует. может ещё и спляшете теперь.

    ввп
    24 авг 2019 в 16:05

    Скоро рабов ждёт сокращение и многих других тоже. Стадо думает что если молчать и нечего не делать то всё будет ок.

    Гость
    24 авг 2019 в 18:04

    Понятно одно что с безмозглым стадом новой страны не построить. Остаётся уехать или присоединиться к грабежу.