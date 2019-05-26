«Важны стаж и количество детей»: в ПФР объяснили, кто сможет раньше выйти на пенсию

В отделении пенсионного фонда по Ярославской области разъяснили, кому положено выходить на пенсию досрочно, то есть до достижения возраста, который приняли в прошлом году (планку выхода на пенсию подняли до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин).



— По новому законодательству появились дополнительные основания для досрочного выхода на пенсию, — сообщают в УПФР по Ярославской области. — Досрочное назначение пенсии за длительный стаж.



Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



Также на досрочный выход могут претендовать многодетные мамы (с тремя и четырьмя детьми). Те, у кого трое, могут выйти на пенсию на три года раньше. А те, у кого четверо, — на четыре года раньше. Но надо, чтобы было хотя бы 15 лет стажа.



— А для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, — объяснили в фонде.

