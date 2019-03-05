Московский кредитный банк занял первое место среди российских банков в рейтинге Forbes

Московский кредитный банк вошел в рейтинг лучших банков мира World's Best Banks 2019, подготовленный журналом Forbes совместно с немецким аналитическим агентством Statista, и занял первое место среди российских банков.



В ходе подготовки рейтинга Forbes и Statista опросили более 40 тысяч респондентов из 23 стран, которым было предложено оценить банки на основании ряда критериев. В частности, участники исследования имели возможность проранжировать банки исходя из их благонадежности, качества клиентского сервиса, цифровых услуг, финансового консультирования, а также общего удовлетворения работой учреждения.



Журнал Forbes на регулярной основе включает Московский кредитный банк в собственные рейтинги крупнейших компаний. Так, в августе 2018 года Московский кредитный банк стал единственной российской компанией, представленной в числе 250 лидеров роста (Growth Champions) по версии американского издания, а в октябре того же года занял 2-ю позицию среди организаций финансового сектора в рейтинге 200 крупнейших частных российских компаний.



С рейтингом World's Best Banks 2019 можно ознакомиться по ссылке.

