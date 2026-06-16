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Экономика Что не так с тарифами на коммуналку? Проверка вскрыла нарушения по всей стране

Что не так с тарифами на коммуналку? Проверка вскрыла нарушения по всей стране

Их выявили ФАС и прокуратура

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Всего выявлено 801 нарушение тарифов в 65 регионах страны | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUВсего выявлено 801 нарушение тарифов в 65 регионах страны | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Всего выявлено 801 нарушение тарифов в 65 регионах страны

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

В России проверили тарифы на тепло и водоснабжение. Эти мероприятия затронули 84 региона, а в более половине из них нашли нарушения.

Как отмечает Федеральная антимонопольная служба на своем официальном сайте, всего выявлено 801 нарушение в 65 регионах страны. Антимонопольщики подчеркнули, что получившие госимущество компании не проводили инвестиции в модернизацию, что привело к износу инфраструктуры. По той же причине наблюдается снижение качества предоставляемых некоторыми компаниями коммунальных услуг.

«В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов», — проинформировали в ФАС.

Компании уже получили соответствующие предписания об устранении от ФАС и Генеральной прокуратуры. Им дали срок до 1 января 2027 года.

В результате проверки обнаружили 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств. Они были включены в тарифы на воду и тепло. ФАС потребовала направить эти средства на программы по модернизации объектов ЖКХ до 1 октября 2026 года.

«Во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ в 2026 году ФАС России выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей», — сказано в материале.

Антимонопольщики продолжат контролировать тарифообразование. До конца этого года ФАС проверит экономическую обоснованность тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также в сфере обращения с ТКО.

Летом платеж за горячую воду может стать ниже, но эта причина устроит далеко не всех. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ФАС Прокуратура ЖКУ Коммуналка и ЖКХ Тариф
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Комментарии
1
Гость
1 час
не можем быть здесь всегда всё по честному от выборов до инфляции
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Гость
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