Платежи за ЖКУ летом станут меньше (но причина вам не понравится)

УК самостоятельно проведет перерасчет в квитанции

Летом платеж за горячую воду может стать ниже из-за планового отключения этой услуги. Сумма уменьшится на 33–47%, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«При отключении горячей воды плата по квитанции должна быть меньше. Если горячую воду отключили на плановые 10–14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33–47%. Согласно действующему законодательству, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Размер итогового снижения платы зависит от длительности отключения», — объяснил он.

Кошелев отметил, что раньше жильцу дома нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды и писать заявление в управляющую компанию (УК). Но с марта этого года начали действовать новые правила: теперь перерасчет должен проходить в беззаявительном порядке.

УК или ресурсоснабжающие организации обязаны сами фиксировать перерыв в подаче горячей воды и уменьшать сумму за эту услугу в ближайшей квитанции, пишет РИА Новости.

«Если отключение было плановым и уложилось в 14 дней, перерасчет всё равно полагается, но он уже заложен в тариф и рассчитывается автоматически. Если же воду отключили внезапно и больше чем на сутки, вы имеете полное право требовать снижения платы, и теперь УК должна сделать это сама», — заключил Кошелев.