Экономика Платежи за ЖКУ летом станут меньше (но причина вам не понравится)

Рассказываем, на какой статье расходов получится сэкономить

УК самостоятельно проведет перерасчет в квитанции | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Летом платеж за горячую воду может стать ниже из-за планового отключения этой услуги. Сумма уменьшится на 33–47%, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«При отключении горячей воды плата по квитанции должна быть меньше. Если горячую воду отключили на плановые 10–14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33–47%. Согласно действующему законодательству, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Размер итогового снижения платы зависит от длительности отключения», — объяснил он.

Кошелев отметил, что раньше жильцу дома нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды и писать заявление в управляющую компанию (УК). Но с марта этого года начали действовать новые правила: теперь перерасчет должен проходить в беззаявительном порядке.

УК или ресурсоснабжающие организации обязаны сами фиксировать перерыв в подаче горячей воды и уменьшать сумму за эту услугу в ближайшей квитанции, пишет РИА Новости.

«Если отключение было плановым и уложилось в 14 дней, перерасчет всё равно полагается, но он уже заложен в тариф и рассчитывается автоматически. Если же воду отключили внезапно и больше чем на сутки, вы имеете полное право требовать снижения платы, и теперь УК должна сделать это сама», — заключил Кошелев.

Прочитайте также о двух неочевидных способах сэкономить на ЖКУ с помощью электричества. Летом есть еще один вариант получить перерасчет за коммуналку. Он доступен тем, кто уехал из дома больше чем на пять дней. Подробнее обо всех нюансах рассказали здесь.

Виктория Корнеева
Гость
19 мая, 09:13
в России народу и не должно нравится, он должен молчать
