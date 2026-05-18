Как изменятся зарплаты и ждать ли роста цен — прогноз Минэкономразвития

Реальные доходы населения продолжат увеличиваться всё быстрее из‑за ускорения экономики. Какого роста ждать и подтолкнет ли это цены вверх, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы ожидаем, что рост реальных доходов населения продолжится. Если в 2026 году ожидаем рост на 1,6%, то далее по мере восстановления темпов роста экономики ожидаем и более быстрый рост доходов», — сказал Решетников.

Министр связал в интервью РБК такой прогноз с ростом производительности труда. Это означает, что человек при тех же усилиях может производить и получать больше. Кроме того, на ситуацию повлияют создание условий для выхода на рынок труда молодежи, пенсионеров и предпенсионеров, гибкость рынка труда, а также прагматичная и ограниченная миграция — только под запрос бизнеса.

Правительство не опасается, что ускорение экономического роста вызовет повышение инфляции. Задача властей и Центробанка — добиться сбалансированного роста, при котором устойчивое развитие экономики сочетается с инфляцией в пределах целевого уровня, пояснил Решетников.

Этого можно достичь, если одновременно балансировать спрос и предложение, наращивать внутреннее производство и повышать производительность труда. Также необходимо повышать гибкость рынка, чтобы дефицит трудовых ресурсов не тормозил развитие.