Что ждет наличные и будет ли тотальный контроль за деньгами? Ответ главы ЦБ

Банк России пытается сделать новый вид валюты удобным Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Цифровой рубль будет входить в оборот постепенно, а принуждать граждан к его использованию никто не собирается. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, развеяв главный миф вокруг нового вида валюты.

«Но и цифровой рубль, он также будет очень постепенно входить в наш обиход. <…> Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля. Наша задача — сделать его удобным. Удобным, чтобы люди сами его выбирали», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты (наряду с наличными и безналичными деньгами). Она представляет собой уникальный цифровой код, хранящийся в специальных цифровых кошельках пользователей.

Глава ЦБ отметила, что вокруг цифрового рубля ходит много мифов. Главный из них заключается в том, что он нужен для тотального контроля за платежами граждан. Она добавила, что наличные деньги не исчезнут на фоне нововведений.

«Но поверьте, я не устаю это повторять, что с точки зрения прозрачности платежей, защиты банковской тайны, цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей», — подчеркнула глава Центробанка.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется в сентябре 2026 года. По словам Набиуллиной, у него будут свои плюсы: бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы.