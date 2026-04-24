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Экономика Что ждет наличные и будет ли тотальный контроль за деньгами? Ответ главы ЦБ

Что ждет наличные и будет ли тотальный контроль за деньгами? Ответ главы ЦБ

Рассказываем об изменениях после введения цифрового рубля

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Банк России пытается сделать новый вид валюты удобным | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUБанк России пытается сделать новый вид валюты удобным | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России пытается сделать новый вид валюты удобным

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Цифровой рубль будет входить в оборот постепенно, а принуждать граждан к его использованию никто не собирается. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, развеяв главный миф вокруг нового вида валюты.

«Но и цифровой рубль, он также будет очень постепенно входить в наш обиход. <…> Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля. Наша задача — сделать его удобным. Удобным, чтобы люди сами его выбирали», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты (наряду с наличными и безналичными деньгами). Она представляет собой уникальный цифровой код, хранящийся в специальных цифровых кошельках пользователей.

Глава ЦБ отметила, что вокруг цифрового рубля ходит много мифов. Главный из них заключается в том, что он нужен для тотального контроля за платежами граждан. Она добавила, что наличные деньги не исчезнут на фоне нововведений.

«Но поверьте, я не устаю это повторять, что с точки зрения прозрачности платежей, защиты банковской тайны, цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей», — подчеркнула глава Центробанка.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется в сентябре 2026 года. По словам Набиуллиной, у него будут свои плюсы: бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы.

На заседании совета директоров Центробанка приняли решение по снижению ключевой ставки до 14,5%. На пресс-конференции по итогам Набиуллина рассказала о состоянии экономики, рынка труда и поделилась прогнозами на ближайшее будущее. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Цифровой рубль Эльвира Набиуллина Миф Контроль
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Комментарии
12
Гость
25 апреля, 17:31
Очередная сказка для примитивов об удобном загоне.
Гость
24 апреля, 22:55
Опять насильно будут заставлять госслужащих и бюджетников переходить на цифровой рубль, как заставляли вакцинироваться и подключать MAX
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Гость
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