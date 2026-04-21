В России рухнули цены на технику Apple и Samsung: почему её продают с огромными скидками

Продавцы переоценили спрос россиян на смартфоны Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

На складах российских ретейлеров скопилось большое количество iPhone 17 и флагманских моделей смартфонов Samsung. Цены на премиальные модели обвалились почти на треть. После 23 Февраля и 8 Марта покупатели отвернулись от дорогой электроники, вынудив маркетплейсы и магазины бытовой техники объявить распродажи. Об этом «Известиям» рассказали эксперты рынка.

«Стоимость iPhone 17 сократилась на 25–30%, на старшие версии — на 15–20%. Снижение по Apple Watch Series 11 достигает 30–35%, по моделям Ultra — порядка 20–30%», — пишет издание.

Подешевели у ретейлеров и линейки смартфонов Galaxy. Например, S26 упал в цене с 89,9 тыс. до 84,9 тыс. рублей, а в сегменте старших моделей Galaxy S26 Ultra снижение составило 15%.

Эксперты издания считают, что в конце 2025 года продавцы закупили столько гаджетов, что сейчас просто не могут их распродать по высокой стоимости. Им приходится объявлять большие скидки, чтобы не затоваривать склады.

Однако россияне после Нового года, 23 Февраля и 8 Марта не спешат приобретать дорогие смартфоны. Не исключено, что снижение цен на гаджеты продлится вплоть до конца июля, пишут «Известия».

В марте же цены на товары брендов Apple, Dyson, Samsung и других резко подскочили. Эксперты тогда связали их рост с военными действиями на Ближнем Востоке и осложненной логистикой: экспортеры банально не могли доставлять товары в Россию.