НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 743мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Атака БПЛА
Продают участки у реки
Здесь был Пушкин
Опасные слизни
Фоторепортаж из Кармановского
Появится необычная ярмарка
Восемь человек пострадали в ДТП
Почтальон развозит посылки на лодке
Экономика В России рухнули цены на технику Apple и Samsung: почему её продают с огромными скидками

В России рухнули цены на технику Apple и Samsung: почему её продают с огромными скидками

Склады оказались переполненными дорогими гаджетами

2 808
Продавцы переоценили спрос россиян на смартфоны | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUПродавцы переоценили спрос россиян на смартфоны | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Продавцы переоценили спрос россиян на смартфоны

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

На складах российских ретейлеров скопилось большое количество iPhone 17 и флагманских моделей смартфонов Samsung. Цены на премиальные модели обвалились почти на треть. После 23 Февраля и 8 Марта покупатели отвернулись от дорогой электроники, вынудив маркетплейсы и магазины бытовой техники объявить распродажи. Об этом «Известиям» рассказали эксперты рынка.

«Стоимость iPhone 17 сократилась на 25–30%, на старшие версии — на 15–20%. Снижение по Apple Watch Series 11 достигает 30–35%, по моделям Ultra — порядка 20–30%», — пишет издание.

Подешевели у ретейлеров и линейки смартфонов Galaxy. Например, S26 упал в цене с 89,9 тыс. до 84,9 тыс. рублей, а в сегменте старших моделей Galaxy S26 Ultra снижение составило 15%.

Эксперты издания считают, что в конце 2025 года продавцы закупили столько гаджетов, что сейчас просто не могут их распродать по высокой стоимости. Им приходится объявлять большие скидки, чтобы не затоваривать склады.

Однако россияне после Нового года, 23 Февраля и 8 Марта не спешат приобретать дорогие смартфоны. Не исключено, что снижение цен на гаджеты продлится вплоть до конца июля, пишут «Известия».

В марте же цены на товары брендов Apple, Dyson, Samsung и других резко подскочили. Эксперты тогда связали их рост с военными действиями на Ближнем Востоке и осложненной логистикой: экспортеры банально не могли доставлять товары в Россию.

Из-за конфликта в Персидском заливе стали нерегулярными и поставки бытовой техники европейских брендов — Siemens, Bosch, AEG, Miele, ассортимент заметно сократился. О том, насколько техника может подорожать к концу весны, мы рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Бытовая техника Закупки Айфон Скидка Магазин Продажа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
21 апреля, 06:58
Даже при такой скидке, они дороже, чем их реальная стоимость.
Гость
21 апреля, 06:35
Потому что эти модели не стоят своих денег.Есть гараздо интереснее смартфона и дешевле намного.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем