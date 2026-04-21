«Потребитель однозначно проиграет»: российские заводы просят защитить их от китайских шин — подорожает ли резина

Объемы российского производства сокращаются Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Крупные производители шин попросили Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) защитить российский рынок от импорта. Теперь власти могут ввести пошлины на ввоз легковой и легкогрузовой резины. Об этом сообщили «Коммерсанту» три источника на рынке.

Производители говорят о справедливой конкуренции, но автоэксперты боятся роста цен. MSK1.RU рассказывает, чего ждать от новой идеи.

Российских шин становится всё меньше

Отечественные производители теряют внутренний рынок и сейчас выпускают лишь половину шин от общего их числа в стране. По данным Центра развития перспективных технологий, в 2025 году объем производства автомобильной резины в России снизился на 21% по сравнению с 2024-м.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить производителей и оценить уровень конкуренции. Она изучит объемы производства и поставки продукции за прошлый год.

Чего хотят отечественные производители

Наблюдая за происходящим, крупные производители шин (в том числе «Кордиант» из Ярославля, «Кама» из Татарстана и Ikon Tyres из Ленинградской области) попросили ЕЭК о помощи. Эксперты полагают, что теперь на импортный товар могут установить квоты или пошлины. Один из вариантов — сбор в 30% от стоимости шин.

Основной их поставщик сейчас — КНР, и опрошенные журналистами представители отрасли упрекают китайские бренды в искусственном занижении цен. В связи с этим гендиректор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев высказался за здоровую конкуренцию.

Подорожают ли шины

Основатель компании «ВсеИзКитая» Андрей Коган в беседе с MSK1.RU выразился однозначно: станет дороже и зарубежная, и отечественная резина.

«Если на импортные шины введут дополнительные ограничения, то с вероятностью 95% на произведенные внутри России цена тоже вырастет. Точно будет на чем ездить, и шины не исчезнут из магазинов, но станут дороже», — сказал собеседник.

Зачем компании просят ввести квоты? Чтобы им разрешили дорого продавать. Какие еще варианты? Андрей Коган основатель торговой компании «ВсеИзКитая»

Автоэксперт Артем Самородов солидарен с таким мнением. По его словам, любые пошлины защищают производителя, но не потребителя, поэтому автомобилисты будут переплачивать и лишатся бюджетных вариантов.

«Это даст российским заводам время на модернизацию, и в итоге мы получим больше локальных вариантов с адекватным соотношением цены и качества. Дальше возникает вопрос: станут ли производители продавать продукцию дешевле при условии отсутствия конкуренции? Я сомневаюсь, честно говоря», — добавил он.

В итоге, вероятно, производители выиграют, но потребитель однозначно проиграет во всех вариантах развития событий. Станет и дороже, и менее разнообразно. Артем Самородов автор Telegram-канала «Самородов Про АвтоБизнес»

Автоэксперт Петр Баканов разобрал ситуацию более подробно. Он объяснил, что такая политика подстегивает больших инвесторов развивать производство внутри страны. По словам собеседника, с одной стороны, это правильно, но с другой — могут пострадать покупатели.

«Наши производители пока не могут производить все типоразмеры шин. С массовыми, от 13 до 19 дюймов, всё более-менее хорошо, а вот в размерах 20 и 21 дюйм (это премиальные автомобили или современные гибриды) отечественные производители шин представлены очень слабо», — сказал он.

Автоэксперт считает: владельцы машин массового сегмента не пострадают, в России хватает хорошей резины для легковушек по «вменяемым ценам». Другое дело — «специфические запросы»: за них придется заплатить едва ли не втрое больше.

«Если такие сборы введут, рынок сузится, но в целом потребитель не должен пострадать. Будет выбор достойных предложений, хотя на ряд китайских шин ценник повысится. Но я в целом не вижу смысла в покупке китайских шин, потому что они не всегда ориентированы на наш климат и географические особенности», — заявил собеседник.

В то же время Петр Баканов предупредил о более глобальном риске: если повысят стоимость шин для грузовых авто, могут подорожать даже продукты. Пока речь идет лишь о резине для фургонов, но кто знает, что будет дальше.

«Грузовой рынок для меня мало знаком, но часто можно видеть китайские большегрузы. И если здесь не будет альтернативы, значит, все грузоперевозки подорожают, а вслед за этим будет дорожать стоимость конечного товара», — допустил собеседник.

Это не значит, что всё резко подорожает. Где-то на 5 рублей, где-то — на 10, а где-то — и на 1000, зависит от сферы. Петр Баканов автоэксперт

Подводя итог, он заключил: когда страна сама производит всё необходимое, пошлины не страшны, но, если ассортимента не хватает, «можно получить очень много недовольных людей».

Как еще пытаются помочь отечественным компаниям

Власти поддерживают шинное производство в стране и деньгами, и новыми ограничениями. В 2025 году предприятиям шинной и резинотехнической промышленности выдали более 6 млрд рублей господдержки.