Россияне начнут получать зарплату в цифровых рублях. Кто именно и как от этого отказаться?

У всех клиентов крупных компаний скоро появится возможность оплачивать покупки цифровым рублем Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

С 1 сентября 2026 года по всей стране начнут массово внедрять цифровой рубль. Россияне смогут открыть счет в новой форме валюты и совершать операции с ней. У работников компаний и предприятий появится возможность получать зарплату в цифровых рублях. В этом материале рассказываем, кого это коснется и как отказаться от нововведения.

Что такое цифровой рубль

Это новая форма российских денег, выпускаемых Банком России. Она существует только в электронном виде и представляет собой уникальный цифровой код. Цифровые рубли хранятся не в определенном банке, а в цифровом кошельке клиента на специальной платформе Банка России.

При этом, как пояснил E1.RU экономист, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин, проводить операции с цифровым рублем можно будет прямо из мобильного приложения вашего банка, ничего дополнительно скачивать не нужно.

«Совершить операцию в цифровом рубле будет не сложнее, чем сейчас совершить платеж по Системе быстрых платежей (СБП)», — сравнил Максим Марамыгин.

Новая форма валюты выпускается в дополнение к уже действующим наличным и безналичным деньгам, а не взамен им. В отличие от безналичных, все переводы с цифровым рублем проходят без комиссий.

Что изменится после 1 сентября

Как рассказали E1.RU в Уральском главном управлении Банка России, после 1 сентября любой россиянин сможет открыть себе счет в цифровых рублях и осуществлять с ними базовые операции, такие как оплата покупок и услуг и перевод денег — правда, пока не везде.

На первом этапе, то есть с 1 сентября 2026 года, предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровым рублем должны крупнейшие банки и торговые компании (клиенты крупнейших банков) с выручкой за предыдущий год свыше 120 миллионов рублей. Речь идет об организациях, которые работают только с розницей. В следующие два года список компаний будет расширяться.

Важно пояснить, что не банки открывают кошельки, а человек или компания (юридическое лицо) делают это самостоятельно. Банки должны предоставить им такую возможность в своих приложениях.

Клиенты каких банков первыми получат возможность пользоваться цифровым рублем? Список Узнать «ЮниКредит Банк». АБ «Россия». Банк ГПБ. ПАО «Банк „Санкт-Петербург“ ». «Почта Банк». «Совкомбанк». Банк ВТБ. «Цифра банк». «Альфа-Банк». Сбербанк. «Московский кредитный банк». ТКБ БАНК. «Банк Русский Стандарт». «Банк ДОМ.РФ». «АК Барс». «ТБанк». «Яндекс Банк». «Банк ПСБ». «Райффайзенбанк». «Россельхозбанк». «Мобильная карта». «Озон Банк».

Также с осени можно будет получать зарплату в цифровых рублях. Для этого нужно написать заявление работодателю, указав номер своего счета цифрового рубля (цифрового кошелька). При этом важно, чтобы у работодателя тоже был счет в такой форме валюты.

Если вы, наоборот, хотите оставить всё как есть, то ничего делать не нужно: открыть счет без вас всё равно никто не сможет.

«Использование цифрового рубля является добровольным. Счет цифрового рубля человек самостоятельно открывает в мобильном приложении своего банка. Никакого автоматического открытия счета не происходит. Если человек не хочет получать зарплату цифровыми рублями, он просто не открывает себе счет. Никаких дополнительных отказов (тем более письменных) не требуется », — пояснили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Какие риски есть в использовании цифрового рубля

Использование цифрового рубля тестируется в России уже несколько лет, но у россиян всё равно остаются опасения, что при официальном запуске системы что-то может пойти не так.

Экономист Максим Марамыгин отмечает: даже если ваши цифровые рубли уйдут не туда, куда должны были, найти их будет проще, чем обычные безналичные.

«Банк России уже три года тестирует систему, так что определенная обкатка есть, это не совсем сырая наработка, но всё может быть. Если вы в обычной системе отправили деньги не туда, то вполне возможно, что они оказались в другом банке, и тогда вернуть их будет сложно. Что касается цифрового рубля, то все счета в нем открыты на одном сервере Банка России. Соответственно, разобраться, куда ушли деньги, будет проще», — объяснил эксперт.