Все платежи в стране под угрозой: рассказываем о новой реформе, которая должна упростить всем жизнь

Рассказываем об удобствах и потенциальных рисках

Все платежи в стране под угрозой: рассказываем о новой реформе, которая должна упростить всем жизнь

Рассказываем об удобствах и потенциальных рисках

386
Изменения вступят в силу уже осенью | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUИзменения вступят в силу уже осенью | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Изменения вступят в силу уже осенью

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

С 1 сентября в России введут универсальный платежный код (УПК), который призван навсегда избавить покупателей от неудобной ситуации, когда QR-код магазина несовместим с приложением их банка. Однако за кажущимся удобством нового стандарта, объединяющего все способы оплаты, эксперты видят и скрытые угрозы. Внедрение единой национальной платежной инфраструктуры, помимо очевидных плюсов, несет в себе риски, которые могут затронуть всю финансовую систему.

Нововведение, инициированное Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК), объединит все популярные способы оплаты: Систему быстрых платежей (СБП), банковские карты и цифровой рубль. Вместо множества разных QR-кодов на кассах будет отображаться один универсальный. Покупателю достаточно будет отсканировать его камерой смартфона и выбрать удобный способ оплаты, при этом все кешбэки и бонусные программы сохранятся.

Как пояснила в эфире радио «Комсомольская правда» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Эльвира Белозорова, необходимость в едином стандарте назрела давно. В качестве примера она привела историю с оплатой ЖКХ: управляющие компании часто предлагают QR-код только одного банка, что вызывает недовольство жильцов, которые пользуются услугами других финансовых организаций.

«Сейчас, имея карту какого-то банка, я должна помнить, какой именно QR-код мне нужен, чтобы заплатить без комиссии. Вся эта неразбериха и привела к необходимости обеспечить единый стандарт», — отметила экономист.

Однако у новой системы есть и потенциальные риски. Главная опасность, по мнению эксперта, — возможные системные сбои. 

«Если система универсальных QR-кодов даст сбой, а они возможны в цифровом мире, это парализует все платежи в стране одновременно», — предупредила Белозорова.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем