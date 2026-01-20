НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Конец наличным? Что на самом деле изменит цифровой рубль и кого это затронет больше всего

Конец наличным? Что на самом деле изменит цифровой рубль и кого это затронет больше всего

Перемены в системе денежных расчетов ожидают к 2030 году

57
Потребность в наличных деньгах может снизиться в нескольких сферах

Потребность в наличных деньгах может снизиться в нескольких сферах

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Общий объем денежной массы останется прежним, несмотря на внедрение цифрового рубля. Но баланс между наличными и безналичными деньгами в обороте может измениться. Подробности рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

Цифровой рубль — это новая форма российских денег, выпускаемых Банком России. Он существует только в электронном виде (тут важно не путать с безналичными рублями на карте) и работает на специальной платформе. Цифровой рубль представляет из себя уникальный цифровой код, который хранится в цифровых кошельках.

«Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10% (что в среднем ниже, чем в других развитых странах). Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5–10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат», — пояснила эксперт.

Потребность в наличных деньгах может снизиться в сферах, где важны удобство, скорость и прозрачность расчетов, например в розничной торговле, госуслугах и межбанковских переводах. Однако Главина полагает, что их полное исчезновение в ближайшие 10–15 лет крайне маловероятно.

Кроме того, купюры останутся востребованными в сельских районах, так как их чаще всего используют пожилые люди из-за низкой цифровой грамотности. Еще наличку будут использовать как средство анонимности и резерва в условиях экономической нестабильности.

Экономист предполагает, что оборот налички будет и за счет культурных и социальных практик. Речь идет о подарках на праздники (дни рождения, свадьбы и т. д.). В этом случае традиция передачи бумажных денег имеет особое значение. По мнению Главиной, постепенный переход от наличных денег к цифровым всё-таки произойдет, но не полное их исчезновение.

Безналичные расчеты через банковские карты тоже сохранятся. Они останутся основным инструментом для массовых платежей (зарплаты, пособия, пенсии) и онлайн-торговли, а также международных переводов через системы типа SWIFT.

«В перспективе возможна гибридная модель: пользователи будут переводить средства с карты на цифровой рубль (и обратно), используя ЦР для мгновенных, низкозатратных и государственно-гарантированных транзакций, а банковские карты — для более сложных финансовых операций. Таким образом, карты и ЦР сосуществуют, дополняя друг друга, а не конкурируют», — заключила экономист в разговоре с «Прайм».

Поэтапное внедрение цифрового рубля случится уже в этом году. Например, с сентября 2026 года россиянам начнет приходить зарплата в новой форме российских денег, но это коснется далеко не всех. Подробности обо всех нюансах можно узнать здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 минута
глупость придумали, экономия на печпти и логистике, а в конечном итоге еще большее обесценивание человеческого труда.
