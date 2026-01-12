«Нас душат»: что будет с животноводством в 2026 году — неутешительные прогнозы

Животноводство — трудозатратная отрасль Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Минувший 2025 год стал непростым для аграриев — как растениеводов, так и животноводов. Последние, помимо традиционных проблем с кадрами, дорогими энергоносителями и диспаритетом цен, столкнулись еще и с особо опасной инфекцией — африканской чумой свиней.

Что будет в новом году с отраслью, производящей молоко и мясо, — об этом наши коллеги из NGS55.RU спросили у экспертов и самих аграриев, которые поделились планами на будущее. Подробнее — в материале Сергея Энквиста.

«Резервы роста исчерпаны»

Коров в деревнях всё меньше Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В России 2025 год стал для отрасли скорее годом стагнации, нежели развития. Ключевые показатели, такие как поголовье и общий надой, не демонстрировали здорового роста.

«Поголовье крупного рогатого скота продолжило снижаться. Валовое производство молока практически не увеличилось, показав мизерный рост всего в 0,3%. Самым тревожным сигналом стало изменение динамики в фермерском секторе, который последние 15 лет был главным драйвером роста отрасли. Впервые за долгое время фермерские хозяйства показали спад производства на 4,3%, что говорит об исчерпании их ресурсов для роста. Отрасль сейчас держится в основном на крупных сельхозорганизациях, чей рост (+3,5%) лишь с трудом компенсирует обвальное падение в малом секторе», — говорит директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая.

Параллельно с этим снижается рентабельность из-за роста себестоимости и падения потребительского спроса, а зависимость от импорта остается критически высокой. Интересно, что на фоне этого аграрии говорят о перепроизводстве молока.

Завалили население едой

Молока сейчас много, но пока на прилавках оно не дешевеет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Более 10 лет назад ферму «с нуля» построил в селе Курносов (Большереченский район Омской области) Сергей Ложкин. За это время она стала одной из самых эффективных в регионе: от каждой из 200 коров ежегодно получают по 6500–6600 килограммов молока. Это больше, чем в среднем по области. Но всё равно настроения у агрария нет.

«Ничего хорошего в будущем не вижу. Идет уничтожение поголовья по двум причинам — экономическим и политическим. Первые причины связаны с убыточностью ферм, вторые — мелких производителей убирают, холдинги развивают. А переработку молока, наоборот, не дают развивать. Поэтому ничего хорошего я дальше не вижу».

По словам Сергея Ложкина, цены на мясо упали в августе, на молоко — в конце октября.

«В обоснование снижения цен нам говорят, что переизбыток на рынке качественной продукции. Мол, люди не успевают съедать и выпивать, население перекормлено натуральными продуктами. Абсурд полный».

Несмотря на трудности, животновод пока не планирует отправлять коров под нож, потому что для села ферма — это основная производственная единица. Не будет фермы — не станет села. Подобных примеров масса.

Вместо производства молока выращивать бычков на мясо

Фермер Сергей Крафт вместо коров будет разводить бычков Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

У фермера из Саргатского района 220 дойных коров. Общее стадо — 500 голов. Более 10 лет назад Сергей Крафт делал ставку на производство молока, которое в 2025 году его подвело.

«Нас, мелких производителей, скоро кончат. С началом зимы цены на молоко упали с 48 рублей за литр до 43 рублей. Молоком завалили, перепроизводство идет. Нам так говорят. Когда такое было, чтобы зимой цена на молоко падала? Я не припомню».

Закупочная цена на мясо падает, на прилавках оно не дешевеет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вместо молока аграрий в 2026 году начнет заниматься мясным животноводством: говядина, в отличие от молока, в цене. Скоту будет скормлено и всё зерно, которым забиты склады: спроса на него всё равно нет.

«Бычков разводить будем, раньше их все продавали в 10-дневном возрасте. Строим откормочный комплекс на 200 голов беспривязного содержания. Их будет обслуживать всего один человек. Будем строить своими силами, но попробуем податься на грант „Семейная ферма“. Вообще, на государство не привыкли надеяться, только на себя».

«Растениеводство нерентабельно»

Выгоднее продавать готовый продукт, чем сырое молоко Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Есть трудности не только у небольших фермеров, но и у крупных производителей молока. В СПК «Ермак» Нововаршавского района — 1500 коров. Председатель сельхозкооператива Владимир Герк заявил, что предприятие хотело наладить переработку молока: так доход от его реализации был бы больше. Но не получилось.

«Корма есть, продуктивность коров неплохая. Всё молоко сдаем на молзаводы, закупочные цены снизились в последнее время. Раньше хотели организовать его переработку, но у нас нет природного газа, а без него это практически невозможно. И когда газ будет, непонятно».

Но, несмотря на все проблемы, животновод не планирует сокращать стадо и отказываться от животноводства.

«Это наша палочка-выручалочка. Потому что растениеводство нерентабельно».

«Китайцы повезут к нам свое мыльное мясо»

Фермер производит свинину, стоимость которой в последнее время идет вниз Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Проблемы и у животноводов, занимающихся не только молоком, но и мясом. Казалось бы, африканская чума свиней должна подтолкнуть закупочные цены на окорока и отрубы вверх, но на самом деле ситуация обратная. По заявлениям крупного производителя свинины Юрия Люфта, цены на мясо рухнули, сравнявшись с себестоимостью.

«Закупочные цены на свинину сильно упали — до уровня себестоимости. Прибыли нет. С чем это связано, не знаем. Комбикорма, премиксы — это всё, наоборот, подорожало. Люди стали дороже, электроэнергия тоже. В магазинах же мясо не подешевело. Соответственно, вывод какой? На всём этом нажились барыги, которые работают по схеме „купи — продай“».

По словам фермера, торговцам без разницы, что продавать, лишь бы был навар. Поэтому ситуация может дойти до того, что вместо российского на прилавках окажется китайское мясо с антибиотиками.

«Конечно, мясо будет. Не наше, так китайское. Китайцев же не душат налогами. А нас душат. Правда, мясо будет мыльное, антибиотиковое, ну а что поделаешь? Кто у нас хорошо живет? Не тот, кто производит, а кто „купи — продай“. У нас не колхозник торгует, а барыга».

«Ждите повышения цен»

Аграрий предрекает в новом году рост цен на мясо, но не закупочных, а на прилавке. И это ударит по кошелькам россиян.

«На прилавках мясо подорожает. Будет рост налогов: вместо 6% налога предприниматели еще 5% НДС будут платить. То есть еще процентов на 10 цены на мясо они повысят, чтобы себе любимому побольше осталось. Предприниматель смотрит, что маловато остается, надо накрутить на товар. Так что всё станет дороже, это неизбежно. Ждите повышения цен на прилавках, а не закупочных для фермеров. Вот и вся арифметика. Человек придет в магазин и увидит другие цены», — подчеркнул владелец свинокомплекса.

Еще одна проблема, которая мешает развитию, — это кадры. Точнее, рост затрат на зарплату. Владельцы ферм вынуждены повышать выплаты, чтобы удержать людей.

«Народ приходит на работу и говорит: всё дорожает, за 100 тысяч больше не хочу работать. Плати 150. Нет? Тогда я увольняюсь и уезжаю на вахту. Затраты на людей выросли значительно», — добавил Юрий Люфт.

Федеральные эксперты: «Запасы молока давят на рынок»

Цена на молоко на полке и в закупе — это две большие разницы Источник: Максим Серков / NGS42.RU

«На самом деле ситуация необычная, что цена на молоко корректируется в декабре–январе. На это влияет несколько факторов: первый — спрос восстанавливается медленнее, чем все ожидали, после роста цен на сырое молоко в 2024 году. Она тогда выросла более чем на 30%. Это серьезно повлияло на спрос и на полку. Второе — у нас продолжается прирост товарного молока — примерно на 2%. Плюс достаточно крепкий рубль привел к сокращению объема экспорта, подрос импорт. Запасы молока давят на рынок», —говорит руководитель Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов.

В течение ближайших месяцев ситуация с ценами на молочное сырье должна стабилизироваться, спрос — восстановиться.

«Традиционно рекомендую фермерам заключать максимально долгие контракты на поставку молока, которые позволят избежать волатильности, которая есть, стараться работать не на споте».

Говоря о том, что будет в 2026 году, директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая не предрекает ничего хорошего.

«В 2026 году отрасль, вероятно, столкнется с продолжением текущих сложных тенденций, а не с прорывным ростом. Рост потребительских цен на ключевую молочную продукцию на 9–12%, при этом закупочные цены будут расти не так быстро из-за больших запасов и проблем с экспортом».

Регионы-лидеры (Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Удмуртия, Алтайский край), на которые приходится около четверти всего производства, в 2026 году сохранят свою ключевую роль. В традиционных, но отдаленных молочных регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, продолжится тренд на снижение собственного производства, что усилит их зависимость от дорогостоящих поставок из центральной части России и приведет к более высоким розничным ценам для местных потребителей.

«Общей тенденцией для большинства регионов останется сокращение малых форм хозяйствования (личных подворий и мелких ферм) из-за урбанизации и оттока населения с сельских территорий, что ведет к дальнейшей концентрации производства в руках крупных агрохолдингов», — заключила Людмила Маницкая.