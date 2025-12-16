«Мир» под колпаком? В России введут тотальный контроль за всеми финансовыми транзакциями, что это значит

Каждый рубль под контролем Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Теперь каждый россиянин будет под колпаком. Теперь — финансовым. Госдума приняла законопроект, который предоставляет Росфинмониторингу доступ к данным обо всех переводах россиян в реальном времени. Это означает, что каждая транзакция, осуществляемая через карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код, будет под контролем государственных органов.

Депутаты одобрили закон сразу во втором и третьем чтениях. Ведь инициатором этого законопроекта стал не какой-то одинокий депутат, а правительство страны. Основной целью нового законодательства называют, как всегда, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно новому закону, все финансовые операции, включая переводы небольших сумм (таких как 100 рублей), станут доступными для государственных структур. При этом банки даже не обязаны уведомлять клиентов о том, что их данные были переданы в Росфинмониторинг. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Законопослушным клиентам банков бояться нечего»

«Мы видим, что создается единая и динамично пополняемая база движения средств в финансовой системе. Это делается для контроля платежей, предупреждения и пресечения противоправных действий», — объясняет финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Он напоминает, что только недавно власти объявили об усилении идентификации банковских переводов физлиц: в перечень обязательных реквизитов при идентификации банковских счетов предлагается включить ИНН. Это позволит сократить число случаев мошенничества и ошибочных списаний (в том числе при исполнительном производстве, когда при совпадении Ф. И. О. средства могут списываться с чужих счетов).

Родин также подчеркивает, что нововведение позволит разгрузить банки и контролирующие органы от многочисленных ручных запросов по сомнительным операциям, вместо этого аналитика и реагирование будут происходить «в один шаг» у финразведки, которая получит доступ ко всем транзакциям.

Родин оптимистично считает, что после нововведений в целом вся финансовая система должна стать прозрачнее. Во-первых, должно снизиться число подставных счетов и фишинговых (то есть ложных, используемых мошенниками) переводов. А за счет доступа Росфинмониторинга к данным в реальном времени все эти «серые» схемы будут выявляться еще быстрее.

«Безусловно, все эти изменения на себе могут почувствовать лишь недобросовестные пользователи, действия которых будут выявляться более оперативно. А вот на законопослушных пользователях это никак не отразится. Раньше, если финансовая операция вызывала вопрос, банк предоставлял все данные по ней Росфинмониторингу. А сейчас просто будет исключено одно звено цепочки: финразведка сама получит возможность в режиме онлайн контролировать денежные потоки, — говорит Родин.

Любишь кататься…

Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, в беседе с MSK1.RU говорит, что подобная система контроля со стороны Росфинмониторинга напрашивалась в России очень давно.

«По сути, надзорному органу предоставляется право исполнять его обязанности не через месяц, два или три, а в том же самом режиме, в котором исполняются поднадзорные операции (то есть онлайн). И чье-то удивление по этому поводу напоминает удивление тех, к кому обращено выражение „любишь кататься — люби и саночки возить“. Нравится скорость операций — будьте готовы к скорости контроля за их использованием только в разрешенных целях… Продолжая аналогию про саночки, могу сказать, что право финнадзора блокировать исполнение операций сродни праву регулировщика на вершине горы не пускать саночника на трассу, если спуск с горы опасен не только для самого любителя прокатиться с ветерком, но и всех тех, кому он может причинить вред», — говорит Мехтиев.