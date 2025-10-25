Россияне стали меньше есть и бедно одеваться. И дело не только в том, что у населения стало меньше денег

В магазинах всё меньше народа и меньше покупок Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Свежее исследование Центробанка показывает, что темпы роста расходов в магазинах замедлились вдвое: с 2023 года зафиксирован рекордный рост доли граждан, предпочитающих сберегать, а не тратить. Всё это бьет по торговым сетям, растущие аппетиты которых стали одним из символов нынешнего кризиса: с 2022 года новых супермаркетов по всей стране открылись тысячи.

Правда, первые тревожные звонки для магазинов прозвучали еще в начале лета: темпы роста расходов в розничной торговле упали с 13–14% в январе до всего лишь 6% к концу июля 2025 года, говорится в исследовании. Причем люди стали меньше покупать не только одежды, но даже продуктов питания, качество которых становится хуже с каждым днем (о чем, кстати, MSK1.RU уже подробно писал).

С одной стороны, россияне хотят откладывать деньги, чтобы создать хоть какую-то финансовую подушку безопасности. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, превысила половину (56%) в сентябре — это самый высокий показатель с марта 2023 года.

С другой стороны, потребление стало более рациональным: люди перестали транжирить на всё, что ни попадя. И всё чаще предпочитают привычным «живым» магазинам более дешевые и удобные маркетплейсы, где сейчас можно купить почти всё то же самое, что в супермаркете.

Снижение покупательской активности ощущается и в сфере услуг. Маркетолог Александр Азар говорит MSK1.RU: «С сентября я сам увидел спад: людей, кто приходил естественным образом, готовых покупать мои услуги, стало примерно на треть меньше. Если в июне ко мне обращались около 30 человек, то за сентябрь — не больше 20. Это тоже сигнал, что среда меняется, и бизнесу нужно перестраиваться».

Азар также подчеркивает, что потребители становятся более чувствительными к ценам и предпочитают товары более низкого качества, но по более доступной цене.

«Конкретный пример: покупатель, который брал сырники в магазине среднего класса за 300 рублей, уходит в „лоукост“ и берет за 190 рублей — при более низком качестве», — делится наблюдениями эксперт.

По словам Азара, на перестройку потребительского поведения влияет не столько падение уровня жизни, сколько негативные новости.

Примером успешной адаптации к сложной экономической ситуации Азар называет белорусскую фабрику матрасов, которая в 2022 году столкнулась со спадом продаж в среднем ценовом сегменте (от 100 тысяч рублей). Клиенты стали менее охотно платить высокую цену при первом «знакомстве». В результате компания предложила более доступные ортопедические подушки (15–30 тысяч), что помогло ей удержать продажи.

«Эта компания до сих пор на плаву», — говорит Азар.

Особенно заметен отток россиян из магазинов одежды и обуви. Дизайнер Артур Нахапетов согласен с Азаром, что самое главное — это страх неизвестности перед будущим. Да и в целом рынок после 2022 года оказался просто перенасыщен.

«Все кому не лень пошли в швейную и обувную промышленность: психологи, военные, блогеры, врачи и другие резко стали дизайнерами и кутюрье. А спрос не увеличился, скорее наоборот. Эйфория прошла, и сейчас мы замечаем разрушение искусственной пирамиды. Выживут лишь профессионалы, а не случайные „однодневки“. Как ни крути, людям нужна одежда, обувь, постельное белье, домашний текстиль. Просто, как и любой кризис, его нужно переждать».

Правда, сколько именно ждать, непонятно. Ведь те же крупные торговые сети, куда люди стали ходить реже, — это не просто бизнес. Скажем, в двух самых крупных бюджетных супермаркетах работает почти 600 тысяч человек — это одни из крупнейших работодателей в стране. Сравним: в гигантских РЖД трудится почти 700 тысяч человек. Естественно, падение продаж влияет на такую армию трудящихся. Вот бизнес сейчас судорожно и думает, что делать: бесконечно цены повышать нельзя, как и бесконечно ухудшать качество продукции.

«Я поĸа сам до ĸонца не понимаю, ĸаĸ в целом рыноĸ развернется: понятнее будет только ĸ Новому году, — говорит Азар. — Одно сĸажу точно: бизнес, который придумает более дешевую альтернативу без ухудшения ĸачества продукции, тот выиграет».