«Много домыслов»: в Госдуме объяснили, обяжут ли граждан получать пенсии в цифровых рублях

Пенсии пожилых граждан России не будут принудительно переводить на цифровой рубль. Они продолжат получать выплаты наличными деньгами или на карту. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — цитирует ТАСС слова Нилова.
Депутат отметил, что пока все выплаты в цифровых рублях идут в рамках «экспериментальных процессов» и никаких глобальных перемен в этой сфере не будет.
«Очень много разговоров, очень много интерпретаций, очень много домыслов, а сидят люди старшего поколения, которые с настороженностью воспринимают новшества, но по старинке верят всему тому, что они слышат по телевизору», — добавил Нилов.
Цифровой рубль — это цифровой аналог обычного рубля, выпускаемый и обеспечиваемый Банком России. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.
Первый подготовительный этап введения цифрового рубля стартовал с 1 октября 2025 года. Он будет применяться преимущественно для госрасходов и части соцвыплат, например пенсий. Второй этап начнется 1 января 2026 года. Тогда использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. Также с этой даты все желающие смогут получать пособия и выплаты в новой форме. С 1 июля 2027 года такой механизм распространят на региональные и местные бюджеты. К 2028 году ожидается полномасштабное развертывание системы. Подробнее о том, что такое цифровой рубль и как он будет работать, рассказали в отдельном материале.