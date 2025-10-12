«Много домыслов»: в Госдуме объяснили, обяжут ли граждан получать пенсии в цифровых рублях

Курс цифрового рубля равен 1:1 к обычному рублю Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсии пожилых граждан России не будут принудительно переводить на цифровой рубль. Они продолжат получать выплаты наличными деньгами или на карту. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — цитирует ТАСС слова Нилова.

Депутат отметил, что пока все выплаты в цифровых рублях идут в рамках «экспериментальных процессов» и никаких глобальных перемен в этой сфере не будет.

«Очень много разговоров, очень много интерпретаций, очень много домыслов, а сидят люди старшего поколения, которые с настороженностью воспринимают новшества, но по старинке верят всему тому, что они слышат по телевизору», — добавил Нилов.

Цифровой рубль — это цифровой аналог обычного рубля, выпускаемый и обеспечиваемый Банком России. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.