«Много домыслов»: в Госдуме объяснили, обяжут ли граждан получать пенсии в цифровых рублях

Первый подготовительный этап введения «цифры» стартовал с 1 октября

Курс цифрового рубля равен 1:1 к обычному рублю

Курс цифрового рубля равен 1:1 к обычному рублю

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсии пожилых граждан России не будут принудительно переводить на цифровой рубль. Они продолжат получать выплаты наличными деньгами или на карту. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — цитирует ТАСС слова Нилова.

Депутат отметил, что пока все выплаты в цифровых рублях идут в рамках «экспериментальных процессов» и никаких глобальных перемен в этой сфере не будет.

«Очень много разговоров, очень много интерпретаций, очень много домыслов, а сидят люди старшего поколения, которые с настороженностью воспринимают новшества, но по старинке верят всему тому, что они слышат по телевизору», — добавил Нилов.

Цифровой рубль — это цифровой аналог обычного рубля, выпускаемый и обеспечиваемый Банком России. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.

Первый подготовительный этап введения цифрового рубля стартовал с 1 октября 2025 года. Он будет применяться преимущественно для госрасходов и части соцвыплат, например пенсий. Второй этап начнется 1 января 2026 года. Тогда использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. Также с этой даты все желающие смогут получать пособия и выплаты в новой форме. С 1 июля 2027 года такой механизм распространят на региональные и местные бюджеты. К 2028 году ожидается полномасштабное развертывание системы. Подробнее о том, что такое цифровой рубль и как он будет работать, рассказали в отдельном материале.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
