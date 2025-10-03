НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Правительство обсудит дополнительные выплаты к пенсиям. Это для регионов

Правительство обсудит дополнительные выплаты к пенсиям. Это для регионов

Об этом сообщил Кабинет министров

252
Точные цифры доплат пока неизвестны

Точные цифры доплат пока неизвестны

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

3 октября Кабинет министров соберется на заседание. На нем обсудят доплаты к пенсиям в регионах, а также выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами.

Проект соответствующего распоряжения уже готов. По нему средства выделят Минтруду, и уже Минтруд предоставит регионам субсидии. Те пойдут на софинансирование региональных социальных доплат к пенсии. Деньги для людей, ухаживающих за инвалидами, выделят по линии Минфина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы. <…> О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований», —цитируют РИА Новости сообщение Кабмина.

Точные размеры и порядок выплат пока неизвестны. Их определят после утверждения всех нормативных актов.

Ранее мы писали о том, что сотни тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления до выхода на пенсию. В данном случае уже известно, как это случится и когда.

К слову, в России стремительно растет доля стареющего населения, что грозит серьезными экономическими и социальными потрясениями. Министерство здравоохранения бьет тревогу: уже через пять лет, к 2030 году, более четверти населения страны (25,4%) будут составлять люди старше 60 лет. Почему так происходит и что с этим делать — читайте в отдельном разборе.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Пенсия Пенсионер Доплата Кабинет министров Правительство
Комментарии
1
Гость
1 час
Как здорово у нас жить Цены в магазинах растут зато лапша на ушах каждый день бесплатная Одно сплошное вранье
Читать все комментарии
