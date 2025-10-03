Правительство обсудит дополнительные выплаты к пенсиям. Это для регионов

Точные цифры доплат пока неизвестны Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

3 октября Кабинет министров соберется на заседание. На нем обсудят доплаты к пенсиям в регионах, а также выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами.

Проект соответствующего распоряжения уже готов. По нему средства выделят Минтруду, и уже Минтруд предоставит регионам субсидии. Те пойдут на софинансирование региональных социальных доплат к пенсии. Деньги для людей, ухаживающих за инвалидами, выделят по линии Минфина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы. <…> О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований», —цитируют РИА Новости сообщение Кабмина.

Точные размеры и порядок выплат пока неизвестны. Их определят после утверждения всех нормативных актов.

