«Потребует привыкания и помощи внуков»: россиянам с 1 октября начнут выдавать пенсию цифровыми рублями

Специалисты надеются — внуки помогут пенсионерам разобраться в финансовой «цифре» Источник: Полина Авдошина / V1.RU

С 1 октября пенсия старикам в России будет приходить в так называемых цифровых рублях. Центробанк гарантирует безопасность транзакций и уверяет — благодаря нововведению будет не нужен интернет для того, чтобы оплатить покупки. Экономисты полагают, что ничего по сути для конечных клиентов не изменится. Психологи же предупреждают — нововведение потребует как минимум привыкания, небезосновательно полагая, что информационная кампания по переходу на «цифру» провалена. Подробности — в материале — V1.RU.

Это просто цифры

Что же такое цифровой рубль? Если совсем просто — это цифры. Цифры на экране мобильного телефона, на котором запущено соответствующее приложение. Причем, в отличие от приложения банковского, превратить эти виртуальные тысячи в реальные, в виде хрустящих билетов банка России, тоже будет невозможно. На них не будет начисляться кешбэк, их нельзя будет положить на депозит и даже оплатить покупки на маркетплейсах будет невозможно. Пока можно будет делать только переводы между кошельками внутри IT-платформы Центробанка.

При этом с 1 октября уже начнутся первые выплаты в цифровой валюте. Конкретный список получателей пока не утвержден правительством, но очевидно, что речь пойдет в первую очередь о федеральных пособиях, таких как «детские» (единовременное при рождении ребенка, по беременности и родам, ежемесячное до полутора лет), пособия малоимущим семьям, инвалидам, по безработице и пенсионерам. Следующие на очереди, вероятно, — сотрудники федеральных госучреждений от органов госвласти до служащих федеральных музеев и театров.

В самом Центробанке объясняют — цифровой рубль станет еще одним средством для платежей и переводов, не зависящим от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Он позволит свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств на счете. Обещают, что для граждан операции будут бесплатными, для банков — с минимальной комиссией, стоимость одного цифрового рубля будет эквивалентна наличным и безналичным деньгам. В качестве плюсов называется доступ к кошельку через любой банк и перспектива получения доступа без интернета, высокий уровень сохранности и безопасности средств, а также улучшение условий клиентского обслуживания.

Все вопросы — к Центробанку

Как будет реализовываться механизм выплаты пенсий и пособий — пока неизвестно. В региональном отделении социального фонда России заявили, что на момент подготовки материала никаких нормативно-правовых документов, касающихся переводов выплаты пенсий из безналичных рублей в цифровые, пока не поступало:

— Все вопросы к Центробанку, — прокомментировали в ведомстве. — Он регулятор, до нас только доведут итоговый документ.

Цифровой рубль должен помочь в тех случаях, когда нет интернета Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских не видит в переходе на цифровой рубль ничего страшного.

— Что цифровой рубль, что безналичный — по сути одно и то же. Пенсионеры не выиграют и не проиграют, — объясняет собеседник. — Для чего нужен цифровой рубль? Как было заявлено в документах, пропагандирующих эту идею, он необходим для контроля бюджетных транзакций. Условно говоря, выделяют деньги на строительство школы, и никуда больше потратить их нельзя. Видно, куда они ушли. В безналичном рубле можно подменить статью бюджетных расходов и потратить на другие направления. Цифровой рубль помогает контролировать такие транзакции. Второй момент. Цифровой рубль нужен там, где нет интернета. В деревнях цифровой рубль поможет нам реализовать налоговые инициативы. Грубо говоря, он позволяет делать покупки без интернета.

Третий аспект внедрения цифрового рубля, на который обратил внимание эксперт, это прогресс и использование современных технологий. Впрочем, здесь есть оговорки:

— Опыт мирового внедрения цифровой валюты в странах типа Венесуэлы или Нигерии показывает, что опыты не пошли, — объясняет профессор Бельских. — Этот актив интересен в том случае, если он эмитируется частными центрами, но находится под регулирующим контролем государства. Государственные деньги в данном случае выступают своеобразным конкурентом по отношению к банкам. По системе быстрых платежей деньги мгновенно доходят до получателя, и банкам это не нравится. Они привыкли зарабатывать на комиссиях, а цифровой рубль позволит вывести переводы и денежную активность населения из-под контроля банков. ЦБ повышает позиции государственного регулирования в этой сфере. Что же касается пенсионеров, они достаточно консервативные люди, большинство ориентировано либо на наличку, либо на безнал. Цифровой рубль для них — новая форма платежей, нужно объяснять преимущества, смотреть, какие будут примеры.

Последний вопрос, по мнению профессора Бельских, безопасность при работе с цифровым рублем:

— Безналичные платежи защищают банки, и с этим справляются хорошо, вопросов нет. Как будет осуществляться безопасность транзакций цифровых кошельков — посмотрим. В целом хотел бы порекомендовать пенсионерам не волноваться. В любом случае государство и правоохранительная система стоят на защите наших ценностей. Я думаю, нам в этом плане не угрожает ничего, курс один, а вариант оплаты нужно выбирать тот, что удобнее, и тот, что нравится.

Экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов предполагает, что сразу после внедрения цифрового рубля будет определенный период привыкания, однако потом это станет привычным способом платежей:

— Лет 10–15 назад произошел массовый перевод пенсий на банковские карты. Тогда тоже это вызвало опасения и недовольство многих. Однако практика показала, что опасения не оправдались. Нечто подобное, скорее всего, будет и с цифровым рублем, — говорит собеседник. — Первое время, вероятно, многие будут банально обналичивать цифровой рубль. Так было и в начале введения банковских карт — при поступлении пенсии ее сразу снимали в банкомате. Со временем пенсионеры постепенно освоили и оплату картами. Кроме того, на пенсию постепенно выходят всё более продвинутые граждане, для которых использование интернета проблемой не является.

Внуки помогут

Клинический психолог, преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности ВолгГМУ, эксперт проекта «ФактЧек: здоровье без мифов» Владимир Коцинян считает, что процесс привыкания пенсионеров к новой форме выплаты пенсии займет около двух месяцев при условии помощи со стороны более продвинутых в технологическом плане родственников:

Процесс привыкания, по мнению психологов, займет пару месяцев Источник: Полина Авдошина / V1.RU

— Если старый формат остается, то, как по мне, наши бабушки и дедушки будут пользоваться им по старинке. Им тяжелее переключаться, они к этому привыкли. Если же остается новый формат исключительно, конечно, им будет сложно, — считает эксперт. — Но тем не менее, у них есть молодое поколение, может быть, внуки, которые им будут помогать. Плюс есть социальные проекты, которые помогают престарелым людям пользоваться смартфонами, новыми телефонами. В принципе, им будет тяжело первое время, но общество им будет помогать. Сколько займет этот адаптационный процесс — неизвестно. Я полагаю, что на адаптацию уйдет пара месяцев. Да, будет тяжеловато, но справятся. В том числе не без помощи молодежи.

Клинический психолог и судебный эксперт Виктор Кисляков полагает, что перевод пенсий в цифровой рубль неизбежно вызовет волнения в среде пенсионеров:

— Я сам не знаю, что это такое. Не понимаю. Мне никто не объяснил. Когда какие-то реформы готовятся, то, соответственно, объясняют, что это такое, для чего это надо и, как правило, бывает какой-то переходный период либо возможность использовать и тот, и другой вариант, — считает господин Кисляков. — В качестве примера можно привести те же платные парковки. Я ими не пользуюсь, но я подошел к стенду и вижу разные варианты оплаты. Если я зрячий человек, я подойду к этому столбу, прочитаю и пойму алгоритм действий.

Отмечает психолог и еще один любопытный аспект:

— Мы занимаемся судебными экспертизами, в том числе о способности понимать значение сделки и так далее, достаточны ли были у человека интеллектуальные ресурсы и так далее. Так вот, очень много людей приходит с кнопочными телефонами, — говорит Виктор Кисляков. — Какое приложение? Они знать об этом не знают. Причем объясняют это тем, что в случае поступления звонка от мошенников элементарно не смогут включить демонстрацию экрана. И причем такими телефонами обладает достаточно много людей. Для них какие-то приложения — темный лес. Более того, я сам получаю пенсию. Мне каждый месяц в определенное время приходят деньги на карту. Но меня никто не предупредил, никто не звонил. А даже если и позвонят — мы прекрасно знаем, кто и зачем звонит из банка.

Я считаю себя самым просвещенным специалистом в своей области, но для меня цифровой рубль — это просто слова, за которыми ничего не стоит. Виктор Кисляков клинический психолог и судебный эксперт

— Я понимаю, что есть физические деньги и есть виртуальные. Для меня они все цифровые, и если мне попадается какая-то бумажка, я стараюсь ее сразу положить в банкомат. Потому что мне так легче платить, — говорит Виктор Кисляков, — Да, меня может немного напрячь ситуация, когда я не смогу получить наличные деньги в случае отключения мобильного интернета. Но ведь и проводной могут отключить. Потому что там порнография! В общем, пока никакого объяснения — что за зверь такой этот цифровой рубль, я не понимаю. Просто потому, что людей не просвещают.