НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

штиль.

 767мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Гуляем по заброшенному заводу
Световые деревья и шезлонги
Фоторепортаж с окраины
Ярославский бренд покорил Россию
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Афиша на выходные
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Экономика Цифровой рубль начнут внедрять с октября: кого это коснется, а когда перейти нужно будет всем

Цифровой рубль начнут внедрять с октября: кого это коснется, а когда перейти нужно будет всем

Массовый переход стартует со следующего года

228
Цифровой рубль обещает более быстрые и безопасные транзакции | Источник: Илья Бархатов / 74.RUЦифровой рубль обещает более быстрые и безопасные транзакции | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Цифровой рубль обещает более быстрые и безопасные транзакции

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о массовом внедрении цифрового рубля. Его интеграция начнется с 1 сентября 2026 года. Однако некоторые этапы стартуют уже в следующем месяце, рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается», — подчеркнула она.

Этапы внедрения цифрового рубля

Первый подготовительный этап начнется с 1 октября 2025 года. Цифровой рубль будет использоваться для исполнения федерального бюджета в ограниченном перечне расходов. Этот перечень утвердит правительство по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Второй этап начнется 1 января 2026 года. Тогда использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов.

С 1 июля 2027 года такой механизм распространят на региональные и местные бюджеты.

Крупные банки и их важные клиенты должны научиться работать с цифровыми рублями до 1 сентября 2026 года. Другие большие банки и их значимые клиенты должны подготовиться к этому к 1 сентября 2027 года. Остальные банки и торговые компании должны быть готовы к работе с цифровыми рублями к 1 сентября 2028 года.

К 2028 году ожидается полномасштабное развертывание системы. Главина отмечает, что внедрение цифрового рубля может принести бизнесу 30–50 миллиардов рублей в год и 5–8 миллиардов рублей дохода банкам.

Что это значит для россиян

По ее словам, цифровой рубль обещает более быстрые и безопасные транзакции, без комиссий за переводы и с повышенной защитой от мошенничества. В мобильном приложении Центрального банка РФ пользователи смогут обменивать цифровые рубли на наличные деньги или осуществлять банковские переводы, пишет «Прайм».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Цифровой рубль Валюта Деньги Центробанк Банк Экономика Бизнес
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
37 минут
опять грабить будут, вместо денег - электронные цифры в электронном кошельке, а интернет отключают постоянно. вот и останемся без денег
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление