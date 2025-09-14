Цифровой рубль начнут внедрять с октября: кого это коснется, а когда перейти нужно будет всем

Цифровой рубль обещает более быстрые и безопасные транзакции Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о массовом внедрении цифрового рубля. Его интеграция начнется с 1 сентября 2026 года. Однако некоторые этапы стартуют уже в следующем месяце, рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается», — подчеркнула она.

Этапы внедрения цифрового рубля

Первый подготовительный этап начнется с 1 октября 2025 года. Цифровой рубль будет использоваться для исполнения федерального бюджета в ограниченном перечне расходов. Этот перечень утвердит правительство по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Второй этап начнется 1 января 2026 года. Тогда использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов.

С 1 июля 2027 года такой механизм распространят на региональные и местные бюджеты.

Крупные банки и их важные клиенты должны научиться работать с цифровыми рублями до 1 сентября 2026 года. Другие большие банки и их значимые клиенты должны подготовиться к этому к 1 сентября 2027 года. Остальные банки и торговые компании должны быть готовы к работе с цифровыми рублями к 1 сентября 2028 года.

К 2028 году ожидается полномасштабное развертывание системы. Главина отмечает, что внедрение цифрового рубля может принести бизнесу 30–50 миллиардов рублей в год и 5–8 миллиардов рублей дохода банкам.

Что это значит для россиян