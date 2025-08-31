Когда в России начнет работать цифровой рубль и можно ли от него отказаться — простыми словами

Цифровой рубль в России внедрят уже 1 сентября Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

С 1 сентября этого года Россия официально вступит в новый финансовый период. Речь идет не об очередном способе оплаты в смартфоне, а о введении третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Его внедрение, растянутое на несколько лет, напоминает не технический апгрейд, а скорее тихую революцию, которая перераспределит влияние между государством, банками и обществом. NGS.RU рассказывает о том, когда предприниматели будут обязаны принять новую валюту, чем она опасна для банков и почему ее внедрение заняло так много времени.

Что такое цифровой рубль и зачем он нужен

Цифровой рубль — это не просто новая платежная опция в мобильном банке. Это принципиально иная форма российской национальной валюты, которую выпускает исключительно Банк России. Если упростить, то наличные — это анонимные и децентрализованные деньги в вашем кармане. Безнал в банках — это частные, но подконтрольные финансовым институтам записи на счетах с их комиссиями и рисками. Цифровой рубль — это прямая и тотально прозрачная для регулятора связь между казной и гражданином.

Эксперт финансового рынка Эдуард Коложвари в разговоре с нашим корреспондентом отметил, что видит в этом глубокий системный замысел.

— Цифровой рубль как концепт обсуждается уже давно. Это еще одна форма денег, точное название — цифровая валюта Банка России. Деньги у нас есть наличные (в виде банкнот) примерно 18 триллионов рублей, есть безналичные (остатки на счетах в кредитных организациях) примерно 120 триллионов рублей. Предлагается создать еще один вид — остатки на цифровой платформе Банка России, — объясняет экономист.

Эдуард Коложвари — доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)

Технологически система предлагает прямые расчеты между всеми участниками.

— Технология расчетов не предусматривает посредников в виде коммерческих банков, люди и предприятия взаимодействуют напрямую. Нет задержек платежей, комиссий, — отмечает Эдуард Коложвари.

Особенно он подчеркивает возможность офлайн-работы:

— Система сейчас тестируется, не должно быть перебоев, даже если нет интернета, в этом случае расчеты должны работать офлайн.

Когда и как будут внедрять цифровой рубль

Цифровой рубль должны будут внедрить практически все российские компании, но в разные временные периоды Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Внедрение цифрового рубля будет поэтапным и обязательным для большинства финансовых организаций и торговых предприятий. Как объяснили нашему корреспонденту в Сибирском ГУ Банка России, график перехода жестко привязан к оборотам компаний и размерам их бизнеса.

Первый этап — с 1 сентября 2025 года. К системе обязаны подключиться все крупнейшие банки страны (из числа участников системы быстрых платежей) и все торговые компании, чья выручка за предыдущий год превысила 120 миллионов рублей. Это означает, что первые платежи цифровыми рублями можно будет совершить в больших сетевых гипермаркетах, торговых центрах и у крупнейших онлайн-ретейлеров.

Второй этап — до 1 сентября 2027 года. На подключение к системе получат время все остальные банки с универсальной лицензией, а также средний бизнес с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей. Этот этап затронет значительный пласт компаний: средние торговые сети, популярные кафе и рестораны, местные интернет-магазины, автосалоны, крупных поставщиков услуг.

Третий этап — до 1 сентября 2028 года. Это финальный срок для всего малого бизнеса с выручкой более 5 миллионов рублей в год. Под эту категорию попадают небольшие магазины у дома, частные мастерские, студии, небольшие кафе и другие предприятия малого бизнеса.

В ЦБ при этом добавили, что навсегда освобождены от обязанности принимать цифровой рубль лишь микропредприятия с выручкой менее 5 миллионов рублей в год.

Выгоды и противоречия: почему банки сопротивлялись инновации

Согласно официальной позиции Банка России, цифровой рубль предлагает значительные преимущества для населения: бесплатные и мгновенные переводы, независимость от банковских тарифов и возможность управления средствами через приложение любого подключенного банка.

Тем не менее, как отмечает Эдуард Коложвари, внедрение системы встречало сопротивление со стороны кредитных организаций.

— Банки долго тормозили внедрение, сейчас в концепте прописано их участие в виде предоставления своих приложений для частных лиц. Хотя это уже, конечно, излишнее. Но так банки хотя бы будут не в стороне от процесса, — объясняет специалист.

Экономист также указывает на потенциальные системные последствия для банковской системы:

— В общем, хозяин денег — Центробанк — может проводить расчеты напрямую через цифровую платформу, что приведет к деградации системы кредитных организаций. Цена денег вырастет. Комиссии не порубишь, во всяком случае, при обороте с населением.

Отдельно Эдуард Коложвари отмечает потенциальную пользу для международных расчетов:

— Возможно, и полезно было бы применение для трансграничных расчетов, но я пока таких протоколов не видел.

Можно ли отказаться от цифрового рубля

В ЦБ заверяют, что если человек не захочет пользоваться цифровым рублем, то никто его к этому принуждать не будет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Внедрение цифрового рубля продолжает вызывать множество вопросов у россиян, особенно в части обязательности его использования и возможности получения в новой форме заработной платы. Согласно разъяснениям Центрального банка, на цифровой рубль граждане будут переходить добровольно. По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, люди сами будут решать, пользоваться цифровой формой национальной валюты или нет.

Если человек не желает пользоваться цифровым рублем, он может просто не открывать цифровой кошелек. Этот принцип сохраняется и для получения заработной платы. Если работодатель будет готов предоставить возможность выплат своим сотрудникам в цифровых рублях, то в любом случае выбор останется за человеком — точно так же, как сегодня у сотрудника есть выбор между получением зарплаты наличными в кассе или безналичным перечислением.

В ЦБ также указали, что цифровой рубль не заменяет собой существующие формы денег, а дополняет их. Россияне смогут в любой момент бесплатно переводить цифровые рубли на свои обычные банковские счета или карты, а затем снимать наличные в банкоматах или кассах банка. Все формы рубля остаются равноценными.

