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Экономика «Это курьер, вам подарок»: мошенники придумали новую схему обмана перед 14 Февраля и 8 Марта — в чём суть

«Это курьер, вам подарок»: мошенники придумали новую схему обмана перед 14 Февраля и 8 Марта — в чём суть

Хорошие новости заставляют россиян выдать опасную информацию

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3 комментария
За доставкой цветов может скрываться опасность | Источник: VLADIVOSTOK1.RUЗа доставкой цветов может скрываться опасность | Источник: VLADIVOSTOK1.RU

За доставкой цветов может скрываться опасность

Источник:

Мошенники начали пользоваться романтические настроем граждан перед 14 Февраля и 8 Марта. Они прикидываются курьерами и дарят подарки. Расскажем, что известно о новой схеме и как не попасться на опасные уловки.

Чаще всего мошенники сообщают о посылке с сюрпризом от родственника, живущего за границей, или же о букете цветов от неизвестного поклонника. Услышав приятные новости, можно, не подумав, сообщить данные, которые помогут преступникам украсть ваши деньги.

— Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты, — рассказала ТАСС руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Чтобы не попасться на удочку мошенников и в итоге не остаться без подарков и денег, лучше не принимать такие предложения от неизвестных. Ради собственной безопасности стоит уточнить у отправителя, посылал ли он вам что-то.

Мошеннических схем существует огромное множество. Например, россиянам стали предлагать сохранить свои сбережения с помощью приложения ЦБ. На самом деле с его помощью злоумышленники получают виртуальный образ банковской карты жертвы. С его помощью они могут удаленно использовать банкомат, поддерживающий бесконтактную технологию, и снимать деньги.

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Мошенники Схема Обман Деньги Кража Курьер
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Комментарии
3
Инженер1
31 минута
"С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты, " Ой! А кто это всё приделал? Дали ордена - медали конкретным лицам, которые обеспечивают утечки данных?
Гость
1 час
Нет никакого праздника 14 февраля,не нужно ничего выдумывать.
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