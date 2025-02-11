«Это курьер, вам подарок»: мошенники придумали новую схему обмана перед 14 Февраля и 8 Марта — в чём суть

За доставкой цветов может скрываться опасность Источник: VLADIVOSTOK1.RU











Мошенники начали пользоваться романтические настроем граждан перед 14 Февраля и 8 Марта. Они прикидываются курьерами и дарят подарки. Расскажем, что известно о новой схеме и как не попасться на опасные уловки.

Чаще всего мошенники сообщают о посылке с сюрпризом от родственника, живущего за границей, или же о букете цветов от неизвестного поклонника. Услышав приятные новости, можно, не подумав, сообщить данные, которые помогут преступникам украсть ваши деньги.

— Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты, — рассказала ТАСС руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Чтобы не попасться на удочку мошенников и в итоге не остаться без подарков и денег, лучше не принимать такие предложения от неизвестных. Ради собственной безопасности стоит уточнить у отправителя, посылал ли он вам что-то.