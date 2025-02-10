Пенсия 100 тысяч. Сколько для этого надо работать и получать

Подсчитали, как влияют на размер пенсии заработок и стаж Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Пенсионная реформа работает таким образом, что в 2025 году ни один трудящийся в России на общих основаниях на пенсию по старости не выйдет. Тем временем государство активно стимулирует граждан уходить на заслуженный отдых еще позже официально обозначенных 60 и 65 лет. Наши коллеги из «Фонтанки» посчитали, при каких условиях нынешние работники смогут получать пенсию в 100 тысяч рублей.

Источник: «Фонтанка.ру»











Главный прикладной смысл пенсионной реформы — в росте возраста выхода на пенсию. Кроме него, на размер пенсии влияют пенсионные баллы, которые работающие и самозанятые россияне накапливают, выплачивая социальные отчисления. Современная пенсионная архитектура содержит принцип потолка. Зарабатывая и честно выплачивая все положенное с зарплаты более 229,9 тысячи рублей в месяц (до НДФЛ) гражданин получит за год максимально возможные 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) — и всё. Если он платит с более высокой зарплаты — это уже в полном смысле этого слова в пользу бедных. Увеличить свою пенсию он уже не сможет.

Источник: «Фонтанка.ру»











Расчет пенсии и начисление ИПК — это очень сложный процесс, слабо поддающийся осмыслению простым человеком. К примеру, руководитель отдела «Бизнес» на «Фонтанке.ру» к своим 43 годам в глазах Социального фонда имеет лишь 22 года и пять месяцев трудового стажа, хотя рабочий путь начал в 18 лет. Честный труд и белая зарплата за всё это время принесли ему пока что всего 144,632 ИПК. Это откровенно мало. Если выйти на пенсию прямо сейчас, то она составит 29 376,39 руб/мес. Если же заглянуть в уже недалекое будущее и выйти в 2046 году на пенсию в 65 лет, сохраняя нынешний же уровень зарплаты (с учетом индексации), положенная государством пенсия будет посолиднее — 48 974,06 руб/мес в ценах 2025 года.

Теперь попробуем прикинуть, на какую сумму может рассчитывать среднестатистический гражданин при выходе на пенсию. В расчетах использовался калькулятор Социального фонда отдельно для женщин и отдельно для мужчин. Он хранит в себе индивидуальные черты считающего, так что указанные в этой статье цифры необходимо считать очень приблизительными и ни в коем случае не предъявлять претензии по поводу их точности к журналистам и тем более — служащим Социального фонда.

Какой будет минимум — понятно. Около 13 тысяч рублей в месяц. Он складывается из самых минимально возможных 30 ИПК (если меньше, страховая пенсия не назначается) и фиксированной суммы в 8,7 тысячи рублей. А вот если мужчина пойдет работать сразу после института в 22 года и 43 года до 65 лет будет получать среднероссийскую зарплату в 86 тысяч рублей, его пенсия составит сумму, эквивалентную в 2025 году 37–40 тысячам рублей.

Если брать крайности, то самый малооплачиваемый работник с заплатой 22,4 тысячи в месяц (это официальный МРОТ в 2025 году) накопит за 43 года ежемесячную пенсию в 13,8–14,5 тысячи и сможет ни в чём себе не отказывать.

На другом полюсе — гражданин с зарплатой в 230 тысяч. Он за те же 43 года стажа к 65 годам накопит себе на пенсию в районе 55 тысяч. И по всей видимости, в чём-то себе отказывать всё же начнет.

Главный вариант получать на пенсии больше — поработать после 65. Если тот же самый среднестатистический гражданин со среднестатистической зарплатой проработает на 5 лет дольше, то есть до 70, то его ежемесячная выплата составит примерно 60 тысяч — даже больше, чем у того самого высокооплачиваемого работника, который выйдет на пенсию в 65.

Работать после 65 (если здоровье позволяет) — это вообще самая выгодная инвестиция в свою обеспеченную старость, как бы иронично это ни звучало. Скажем, если вы проработали до 70 со средней зарплатой в 86 тысяч, но вместо 38 получаете уже 60. А следующий рабочий год (71 год) добавит сразу 6,5 тысячи. Еще один — 7,2 тысячи. Доработаете до 73 — плюс еще 8 тысяч. До 74 — сразу плюс 10 тысяч. Ну а заключительный год между 74 и 75 добавит к пенсии 11,5 тысячи.

Итого вам 75. Вы перестали зарабатывать свою среднюю зарплату в 86 тысяч и вышли на покой. Кто следил за цифрами, уже понял, что ваша пенсия больше зарплаты — около 104 тысяч в месяц.

Если взять эту максимальную, видимую Социальным фондом России зарплату (с учетом ежегодной индексации) и по-честному выйти на пенсию не в 65 лет, а в 70, то можно рассчитывать на пенсию в 95 тысяч, что уже очень близко к успеху.

Всё это касалось мужчин. У женщин всё рассчитывается сложнее за счет периодов ухода за детьми. И массы других опций — например, жизни с мужем-военным в отдаленных районах. Если это всё проигнорировать, то с максимальной зарплатой в 230 тысяч они смогут рассчитывать на довольно нестыдную пенсию примерно в 55 тысяч уже в 60 лет.

С той же зарплатой проработав до 65, они смогут радовать внуков пенсией под 90 тысяч. А искомые 100 тысяч получаются при выходе на пенсию всего в 66 лет.

Но если такой зарплаты нет, а есть средняя по России 86 тысяч, то к 60 годам будут всего лишь скромные 35–38 тысяч. А если не поднимая головы продолжать трудиться до 70, то пенсия выйдет уже в районе 95 тысяч. Что уже, согласитесь, совсем другая история. Бабушки, по статистике, в России живут гораздо дольше дедушек, так что подольше поработать им даже куда выгоднее.