Мэрия призналась в бессилии перед экологической проблемой в Ярославле — причина

Грязные стоки из Суринского коллектора попадают в Волгу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вопрос очистки стоков из Суринского коллектора в Ярославле зашел в тупик. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 13 мая сообщили власти.

«Участки под строительство очистных сооружений отсутствуют», — констатировала начальник отдела развития инженерной инфраструктуры и организации коммунальных услуг департамента городского хозяйства мэрии Ольга Миронова.

Напомним, Суринский коллектор был построен еще в 1960-х годах. Он представляет собой подземную трубу, в которую в разных местах города сливаются стоки с предприятий и дождевая вода с улиц. Выход из трубы располагается в районе Пятницкого спуска. Часто в этом месте вода в Волге покрыта масляными пятнами.

Так выглядела река в зоне выхода коллектора в мае 2023 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коллектор принадлежит промышленному предприятию. Но в него также стекает вода из городских ливневок и с ряда других площадок. В середине коллектора есть очистные, через которые проходят стоки с территории предприятия-владельца и еще нескольких абонентов. Но то, что попадает в трубу ниже, не чистится.

Несколько лет назад суд обязал мэрию оборудовать коллектор очистными сооружениями, которые не давали бы опасным веществам попадать в реку. Однако работа до сих пор не выполнена.

Мэрия пробовала с помощью подрядной организации разработать проект очистных, но оказалось, что разместить объект на участке, который был зарезервирован для этого, невозможно. Речь шла про сквер рядом с Октябрьским мостом.

В качестве временной меры для очистки стоков в коллектор были установлены фильтр-патроны, но анализы показали, что устройства не дают той степени очистки, которая нужна.

Депутатов на заседании 13 мая не устроила позиция мэрии по этому вопросу.

«Не найти земельный участок — это все равно, что расписаться в том, что мы даже в перспективе не сможем построить очистные сооружения. Это неправильный подход. Нужно изыскать место», — прокомментировал председатель комиссии Константин Шлапак.

Депутат Евгения Овод предложила перенести водозабор ярославского водоканала выше по течению, чтобы на качество воды, поступающей затем в дома ярославцев, не влияли ни грязь, текущая из коллектора, ни зеленые масла, расположенные на берегу Волги в Дзержинском районе.

В результате муниципалитет поставил перед исполнительной властью задачу — найти в 2026 году участок для размещения станции для очистки стоков, а также обратиться в правительство области за помощью в решении проблемы.