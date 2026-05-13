НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Экология Суринский коллектор Мэрия призналась в бессилии перед экологической проблемой в Ярославле — причина

Мэрия призналась в бессилии перед экологической проблемой в Ярославле — причина

Вопрос очистки стоков в Волгу не решается много лет

5 361
Грязные стоки из Суринского коллектора попадают в Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГрязные стоки из Суринского коллектора попадают в Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Грязные стоки из Суринского коллектора попадают в Волгу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вопрос очистки стоков из Суринского коллектора в Ярославле зашел в тупик. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 13 мая сообщили власти.

«Участки под строительство очистных сооружений отсутствуют», — констатировала начальник отдела развития инженерной инфраструктуры и организации коммунальных услуг департамента городского хозяйства мэрии Ольга Миронова.

Напомним, Суринский коллектор был построен еще в 1960-х годах. Он представляет собой подземную трубу, в которую в разных местах города сливаются стоки с предприятий и дождевая вода с улиц. Выход из трубы располагается в районе Пятницкого спуска. Часто в этом месте вода в Волге покрыта масляными пятнами.

Так выглядела река в зоне выхода коллектора в мае 2023 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Так выглядела река в зоне выхода коллектора в мае 2023 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядела река в зоне выхода коллектора в мае 2023 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коллектор принадлежит промышленному предприятию. Но в него также стекает вода из городских ливневок и с ряда других площадок. В середине коллектора есть очистные, через которые проходят стоки с территории предприятия-владельца и еще нескольких абонентов. Но то, что попадает в трубу ниже, не чистится.

Несколько лет назад суд обязал мэрию оборудовать коллектор очистными сооружениями, которые не давали бы опасным веществам попадать в реку. Однако работа до сих пор не выполнена.

Мэрия пробовала с помощью подрядной организации разработать проект очистных, но оказалось, что разместить объект на участке, который был зарезервирован для этого, невозможно. Речь шла про сквер рядом с Октябрьским мостом.

В качестве временной меры для очистки стоков в коллектор были установлены фильтр-патроны, но анализы показали, что устройства не дают той степени очистки, которая нужна.

Депутатов на заседании 13 мая не устроила позиция мэрии по этому вопросу.

«Не найти земельный участок — это все равно, что расписаться в том, что мы даже в перспективе не сможем построить очистные сооружения. Это неправильный подход. Нужно изыскать место», — прокомментировал председатель комиссии Константин Шлапак.

Депутат Евгения Овод предложила перенести водозабор ярославского водоканала выше по течению, чтобы на качество воды, поступающей затем в дома ярославцев, не влияли ни грязь, текущая из коллектора, ни зеленые масла, расположенные на берегу Волги в Дзержинском районе.

В результате муниципалитет поставил перед исполнительной властью задачу — найти в 2026 году участок для размещения станции для очистки стоков, а также обратиться в правительство области за помощью в решении проблемы.

Следующий отчет мэрии по вопросу назначили на июнь 2027 года.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Суринский коллектор Ярославль Стоки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY8
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
54
Гость
17 мая, 20:27
Есть же решение суда, просто нужно его выполнить и всё, а то получается решение суда работает только против простых людей!
Гость
13 мая, 23:10
Интересно сколько денег было "освоено" чтобы "не найти земельный участок"?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Рекомендуем