Мэрия призналась в бессилии перед экологической проблемой в Ярославле — причина

Вопрос очистки стоков из Суринского коллектора в Ярославле зашел в тупик. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 13 мая сообщили власти.
«Участки под строительство очистных сооружений отсутствуют», — констатировала начальник отдела развития инженерной инфраструктуры и организации коммунальных услуг департамента городского хозяйства мэрии Ольга Миронова.
Напомним, Суринский коллектор был построен еще в 1960-х годах. Он представляет собой подземную трубу, в которую в разных местах города сливаются стоки с предприятий и дождевая вода с улиц. Выход из трубы располагается в районе Пятницкого спуска. Часто в этом месте вода в Волге покрыта масляными пятнами.
Коллектор принадлежит промышленному предприятию. Но в него также стекает вода из городских ливневок и с ряда других площадок. В середине коллектора есть очистные, через которые проходят стоки с территории предприятия-владельца и еще нескольких абонентов. Но то, что попадает в трубу ниже, не чистится.
Несколько лет назад суд обязал мэрию оборудовать коллектор очистными сооружениями, которые не давали бы опасным веществам попадать в реку. Однако работа до сих пор не выполнена.
Мэрия пробовала с помощью подрядной организации разработать проект очистных, но оказалось, что разместить объект на участке, который был зарезервирован для этого, невозможно. Речь шла про сквер рядом с Октябрьским мостом.
В качестве временной меры для очистки стоков в коллектор были установлены фильтр-патроны, но анализы показали, что устройства не дают той степени очистки, которая нужна.
Депутатов на заседании 13 мая не устроила позиция мэрии по этому вопросу.
«Не найти земельный участок — это все равно, что расписаться в том, что мы даже в перспективе не сможем построить очистные сооружения. Это неправильный подход. Нужно изыскать место», — прокомментировал председатель комиссии Константин Шлапак.
Депутат Евгения Овод предложила перенести водозабор ярославского водоканала выше по течению, чтобы на качество воды, поступающей затем в дома ярославцев, не влияли ни грязь, текущая из коллектора, ни зеленые масла, расположенные на берегу Волги в Дзержинском районе.
В результате муниципалитет поставил перед исполнительной властью задачу — найти в 2026 году участок для размещения станции для очистки стоков, а также обратиться в правительство области за помощью в решении проблемы.
Следующий отчет мэрии по вопросу назначили на июнь 2027 года.