Требуется серьезное дооснащение: ярославские власти сообщили о ситуации с проектом «Оздоровление Волги»

В правительстве Ярославской области сообщили, что два объекта федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Ярославле вышли на плановые эксплуатационные показатели.

«Реализация этих проектов началась в 2022 году. В Ярославле была проведена комплексная реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод второй очереди, а также системы обеззараживания стоков первой и второй очереди городских очистных сооружений», — рассказал заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

В правительстве отметили, что всего в рамках нацпроекта в Ярославской области построено и реконструировано 15 объектов водоотведения. Сейчас идет работа по доведению до нормативных показателей очистки стоков на тех сооружениях, где это пока не достигнуто.

«Эти объекты были построены до 2022 года, функционируют в штатном режиме, но после их ввода экологические требования в России были ужесточены. Теперь, как отмечают эксперты, вода, поступающая после очистки в Волгу и ее притоки, по некоторым параметрам должна быть в три раза чище, чем водопроводная. Решение этой сложной технологической задачи на действующих комплексах требует серьезной дополнительной настройки и дооснащения», — сообщается на сайте правительства Ярославской области.

При этом Минприроды РФ в конце декабря 2025 года сообщило, что Ярославская область в числе ряда других регионов не достигла плановых показателей по исправлению недочетов по строительству и модернизации очистных сооружений по программе «Оздоровление Волги». Теперь областям предстоит обновить «дорожные карты», четко прописав сроки и конкретные шаги для выхода на нормативы.

Напомним, очистные сооружения в Ярославской области строились по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». На его реализацию с 2019 по 2024 год в регион из федерального бюджета было направлено 6,9 миллиарда рублей. Сама область в качестве софинансирования добавила еще несколько сотен миллионов.

Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняли своих задач. Качество воды после очистки на них не дотягивает до установленных норм. Больше всего нареканий у поверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей не дотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация идет просто на рельеф).