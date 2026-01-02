НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -18

4 м/c,

ю-в.

 746мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Яркие моменты 2025 года
«Умные решения»
Переименование деревень
Кто ездит в Переславль на выходные
Зарплаты ярославцев
Чек-лист важных обследований
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Погода на первые дни января
Экология Оздоровление Волги Требуется серьезное дооснащение: ярославские власти сообщили о ситуации с проектом «Оздоровление Волги»

Требуется серьезное дооснащение: ярославские власти сообщили о ситуации с проектом «Оздоровление Волги»

Что сделано и дальнейшие планы

121
По проекту «Оздоровение Волги» многое еще не доделано | Источник: Артем Бауман / 76.RUПо проекту «Оздоровение Волги» многое еще не доделано | Источник: Артем Бауман / 76.RU

По проекту «Оздоровение Волги» многое еще не доделано

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В правительстве Ярославской области сообщили, что два объекта федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Ярославле вышли на плановые эксплуатационные показатели.

«Реализация этих проектов началась в 2022 году. В Ярославле была проведена комплексная реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод второй очереди, а также системы обеззараживания стоков первой и второй очереди городских очистных сооружений», — рассказал заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

В правительстве отметили, что всего в рамках нацпроекта в Ярославской области построено и реконструировано 15 объектов водоотведения. Сейчас идет работа по доведению до нормативных показателей очистки стоков на тех сооружениях, где это пока не достигнуто.

«Эти объекты были построены до 2022 года, функционируют в штатном режиме, но после их ввода экологические требования в России были ужесточены. Теперь, как отмечают эксперты, вода, поступающая после очистки в Волгу и ее притоки, по некоторым параметрам должна быть в три раза чище, чем водопроводная. Решение этой сложной технологической задачи на действующих комплексах требует серьезной дополнительной настройки и дооснащения», — сообщается на сайте правительства Ярославской области.

При этом Минприроды РФ в конце декабря 2025 года сообщило, что Ярославская область в числе ряда других регионов не достигла плановых показателей по исправлению недочетов по строительству и модернизации очистных сооружений по программе «Оздоровление Волги». Теперь областям предстоит обновить «дорожные карты», четко прописав сроки и конкретные шаги для выхода на нормативы.

Напомним, очистные сооружения в Ярославской области строились по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». На его реализацию с 2019 по 2024 год в регион из федерального бюджета было направлено 6,9 миллиарда рублей. Сама область в качестве софинансирования добавила еще несколько сотен миллионов.

Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняли своих задач. Качество воды после очистки на них не дотягивает до установленных норм. Больше всего нареканий у поверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей не дотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация идет просто на рельеф).

Вся информация по теме собрана у нас на сайте в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Волга Очистные
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 минуты
Ага. Так разворовали, что еще надо, надо, надо...
Гость
1 минута
Точно, всё разворовали, ухнули, теперь ещё просят. Где природоохранная прокуратура?!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем