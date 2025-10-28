НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экология Площадь пятна 410 тысяч квадратных метров: нефтепродукты попали в воду после ЧП с плавучим краном в Севастополе

Площадь пятна 410 тысяч квадратных метров: нефтепродукты попали в воду после ЧП с плавучим краном в Севастополе

Во время трагедии погибли 2 человека, еще 20 пострадали

78
Сейчас специалисты проводят отбор проб морской воды | Источник: Следком Крыма и Севастополя / TelegramСейчас специалисты проводят отбор проб морской воды | Источник: Следком Крыма и Севастополя / Telegram

Сейчас специалисты проводят отбор проб морской воды

Источник:

Следком Крыма и Севастополя / Telegram

Загрязнение нефтепродуктами произошло в Южной бухте Севастополя, где опрокинулся плавучий кран. Площадь пятна составляет около 410 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения акватории Черного моря составила 409 038,24 квадратного метра», — уточняют в надзорном органе.

Сейчас специалисты проводят отбор проб морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. Также идут работы по очистке акватории.

Источник:

Следком Крыма и Севастополя / Telegram

Авария на плавучем кране Севастопольского морского завода произошла 27 октября. В результате происшествия погибли 2 человека, еще более 20 получили травмы. Позже стало известно, что кран не был введен в эксплуатацию.

После инцидента следователи возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте. В компании, которой принадлежит судно, пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь, в том числе финансовую.

Ранее в Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа. Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе.

