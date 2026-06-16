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Культура Стало известно о последних часах жизни звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем — что произошло

Стало известно о последних часах жизни звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем — что произошло

Подробности раскрыла мать кинозвезды

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irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) | Источник: Фанатов поразила смерть молодой актрисы irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) | Источник: Фанатов поразила смерть молодой актрисы

irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник:

Фанатов поразила смерть молодой актрисы

Мать 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья», рассказала об обстоятельствах смерти девушки. Они противоречат версии адвоката.

Мать актрисы Нурие Иртем сообщила полицейским, что ее дочь была сильно пьяна вечером накануне смерти. В этом состоянии Эдже приняла сильнодействующие антидепрессанты. Эта информацию женщина озвучила в эфире телепрограммы «Cansu Canan ile Yeni Sayfa» на канале Show TV.

«В 17:51 мы отправились в заведение на той же улице, что и наш дом, чтобы отпраздновать день рождения. Разрезали торт и весело провели время вместе. В 20:36 мы вернулись домой. Поскольку моя дочь была в состоянии опьянения после приема антидепрессантов, я уложила ее спать. Ночью я слышала, как она вставала, чтобы сходить в туалет, а затем снова легла», — рассказала Нурие Иртем.

По словам матери, утром, когда она позвала дочь позавтракать, та не ответила. А когда вошла в комнату, то увидела, что девушка мертва.

Адвокат Эдже Иртем Угур Гёккоюн опроверг слова матери актрисы об отравлении. Он подчеркнул, что женщина находилась в шоке от происшествия.

«Мать моего клиента была помещена под медицинское наблюдение. Ее показания еще не получены. С уважением сообщаем об этом общественности», — процитировал заявление Угура Гёккоюна турецкая ежедневная газета Sözcü.

Юрист подчеркнул, что сейчас сердечный приступ рассматривается как наиболее вероятная причина смерти. Окончательные выводы можно будет сделать по результатам вскрытия, сказал Гёккоюн.

Накануне свое 35-летия звезда «Клюквенного щербета» постила в своих социальных сетях фотографии. Те, кто присутствовал на празднике, даже не могли подумать, что видят ее в последний раз.

Эдже Артем нашли утром 15 июня в собственном доме. Ее друг Сельчук Кылыч по актерскому составу сериала выложил в соцсетях фото коллеги и попрощался с ней.

За время своей карьеры Иртем успела сняться во множестве популярных проектов. Ее можно увидеть в роли Аффет в сериале «Новая невеста», в образе Робины в историческом дизи «Права на престол Абдулхамид», в «Запретном плоде», где она сыграла Мерич, и в летнем проекте «Мистер Ошибка».

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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