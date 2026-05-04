Ушел из жизни экс-солист группы «Земляне»

Жучков был солистом «Землян» с 1986 по 1992 год Источник: Виталий Гасаев / ВКонтакте

Скончался бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Ему было 67 лет. Печальную новость сообщил певец, драматург и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев.

«Памяти Юрия Жучкова! 2 мая на 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, солист группы „Земляне“ (1986–1992) Юрий Александрович Жучков (26.09.1958–02.05.2026)», — написал артист в своих соцсетях.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Жучков был солистом «Землян» с 1986 по 1992 год — до распада «золотого состава». Именно тогда группа переживала пик популярности. Звездный статус, полные залы, концерты по всей стране и за ее границами — Жучков стал неотъемлемой частью этой великой эпохи и для многих поклонников остался в памяти как голос последнего состава группы.