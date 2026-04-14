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Культура Интервью «Романс всегда был элитарным жанром». Большое интервью с Ниной Шацкой о юбилейном концерте, замужестве в 53 года и секретах молодости

«Романс всегда был элитарным жанром». Большое интервью с Ниной Шацкой о юбилейном концерте, замужестве в 53 года и секретах молодости

В апреле исполнительница русских романсов дает концерт в честь своего 60-летия

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Нина Шацкая и ее пес Штиль | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНина Шацкая и ее пес Штиль | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Нина Шацкая и ее пес Штиль

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

У заслуженной артистки России Нины Шацкой 21 апреля состоится юбилейный концерт — певице исполняется 60 лет. Шацкая споет со сцены романсы, джазовые импровизации и лирические песни, в ее концерте примут участие Ольга Кабо, Григорий Сиятвинда и другие звездные гости.

В честь этого события Нина пригласила нас к себе домой, чтобы дать большое интервью. Прима встретила нас в роскошном терракотовом платье с голубым узором, красных домашних туфлях и нитками объемных бус на шее. Платье, к слову, на самом деле стоит всего 40 долларов. Нина купила его во время путешествия во Вьетнам, где на рынке ей сшили его по меркам всего за сутки.

Нина впервые подробно рассказала о детстве в Рыбинске, аресте отца в годы перестройки, отношениях с владельцем «Московского комсомольца» Павлом Гусевым, о том, каково это — вступать в брак в 53 года и как выглядеть на 20 лет младше без пластики. Об этом и многом другом — в большом интервью MSK1.RU.

Большое интервью Нины Шацкой

Источник:

Городские медиа

«Будет и ахматовская программа, и цветаевская, и романсы, и советская песня прозвучит»

 Нина, в России довольно долго преобладал интерес аудитории к попсе, но вы не поддались современным веяниям. При этом недавно снова проснулся интерес к композициям в народном стиле, в том числе к романсам. Скажите, ощутили ли вы это? Может быть, стало больше концертов, корпоративов?

— Я хотела бы сказать, что народная музыка и романс — это разные виды музыки. Романс всегда был элитарным жанром, в отличие от народной песни, которая может существовать и на сцене, и в быту. Романс тоже можно петь за столом с семьей, но он требует внимательного отношения к слову, так как это камерный жанр. Как бы нам ни хотелось с ним занимать большие площадки, романс для них не приспособлен.

Корпоратив — это всё-таки мероприятие, где людей объединяет не уровень образованности, а общность интересов. И люди собираются, чтобы развлечься, отдохнуть. Романс все-таки более камерный, он требует к себе прислушаться. Корпоративов у меня мало, но зато есть частные концерты, так называемые private party, когда люди отмечают дома какой-то праздник и зовут меня.

21 апреля у Нины Шацкой состоится юбилейный концерт | Источник: предоставлено Ниной Шацкой 21 апреля у Нины Шацкой состоится юбилейный концерт | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

21 апреля у Нины Шацкой состоится юбилейный концерт

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

 В последнее время часто говорят о том, что многие артисты назначают какие-то невероятные цены за свои выступления. Можете рассказать, какой у вас обычно гонорар?

— Ну до миллиона я еще не доросла. Если это частное мероприятие, когда люди приглашают меня к себе домой, — это одна цена. Я очень много гастролирую по стране и выступаю именно с концертными программами в филармониях для людей, которых раньше называли словом «интеллигенция». Сейчас это пенсионеры, учителя, врачи, которые в большинстве своем не обладают большими доходами. Поэтому в филармониях у меня всегда очень доступные цены.

 А как будет проходить юбилейный концерт?

— Будет зал на 1600 мест в здании бывшего кинотеатра «Россия», где сейчас находится Московский театр мюзикла. Мне очень хотелось провести сольный концерт в знаковом для меня месте. А я еще девочкой, когда приезжала в Москву, ходила в кинотеатр «Россия», и попасть на какую-то премьеру для меня было важно именно туда. И вот сейчас там будет мой большой концерт.

 Расскажите о программе концерта, как вы ее выстраивали?

— Я очень долго мучилась с этим вопросом. У меня есть программы, посвященные отдельно творчеству Анны Ахматовой, Марины Цветаевой. В последнее время у меня появилось много эстрадных песен. Также, безусловно, для меня очень важна советская классика. Я решила спеть самое лучшее, подвести некий итог, исполнить фрагменты из самых любимых программ. И ахматовская будет программа, и цветаевская, и романсы, и советская песня прозвучит.

Я очень рада, что для совместного выступления на моем концерте в Москву приедет оперная звезда Василиса Бержанская, также будет читать стихи моя многолетняя подруга и коллега по сцене Ольга Кабо, выступит Григорий Сиятвинда. То есть у меня не будет случайных людей, как некоторые приглашают звезд, просто чтобы привлечь публику.

На юбилейном концерте Нины Шацкой будет много приглашенных звезд | Источник: предоставлено Ниной Шацкой На юбилейном концерте Нины Шацкой будет много приглашенных звезд | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

На юбилейном концерте Нины Шацкой будет много приглашенных звезд

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

— Скоро у вас юбилейный концерт в честь 60-летия, но выглядите вы прекрасно, гораздо моложе своих лет. Как вам это удается?

— Я в первую очередь очень благодарна родителям, потому что они мне дали хорошую генетику. В соцсетях большинство пишет: «Как ей не стыдно врать! Ну очевидно же, что у нее сделана пластика». Господи, я уже не знаю, как доказать. Девочки, если бы я сделала пластику, клянусь, я бы вам сказала.

Что тут скрывать? Да, я занимаюсь зубами. Всем рекомендую с возрастом следить за высотой прикуса, потому что от него зависят боли в шее. Еще делаю витаминные инъекции, ботокс. Больше ничего, слава Богу, не делала. А утро мое начинается с мантры. Моя матушка, которая, слава богу, жива, звонит и говорит: «Я тебя умоляю, только ничего не делай со своим лицом».

Нина не делала пластических операций, только иногда пользуется услугами косметолога | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Нина не делала пластических операций, только иногда пользуется услугами косметолога | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Нина не делала пластических операций, только иногда пользуется услугами косметолога

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

«Я была избалованным, домашним, очаровательным ребенком, которого знал весь город»

 Давайте поговорим про ваше детство. Как вы стали заниматься музыкой?

— Я в музыке была всегда. Потому что пианино стояло в детской комнате, и когда папа занимался по ночам аранжировками (отец Нины — музыкант и дирижер Аркадий Шацкий. — Прим. ред.), я слышала эти звуки, я слышала их со своего рождения. Поэтому, наверно, и не было для меня другого пути.

Детское фото Нины Шацкой | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Детское фото Нины Шацкой | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Детское фото Нины Шацкой

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

 Можно сказать, что вы выросли в довольно обеспеченной семье?

— Это очень важный вопрос. При советской власти не было совсем бедных и нищих. Всё равно человек должен был работать, иначе его причисляли к тунеядцам. То есть в крупных городах были какие-то фарцовщики, которые не хотели работать или которым не нравилась политика партии, но это единицы. А вся страна в целом была примерно на одном уровне.

В нашей семье мы были обеспечены, потому что в городе, в котором я росла, моего отца обожали. Он был признанный, любимый музыкант. Мама работала фактически всю жизнь в двух местах: руководила большим Дворцом культуры, который был невероятно в городе популярен, и отделом кадров огромного завода. Моей маме будет 90 лет, и когда она приезжает в Рыбинск, ее на улицах до сих пор узнают люди, которых она принимала на работу.

Нина Шацкая в юности | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Нина Шацкая в юности | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Нина Шацкая в юности

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

«Папу стали обвинять в том, что он проводит какие-то материальные махинации»

 Когда вы были студенткой первого курса института, произошло трагическое событие — вашего отца арестовали по ложному доносу. Можете об этом рассказать?

— Для моего отца самым важным было процветание его коллектива. Когда я окончила школу, оркестру было 20 лет. В Рыбинске до сих пор существует оркестр, которому присвоили папино имя, в нем еще работают люди, которые у него начинали. Я всегда говорю, что этот оркестр — мой брат, потому что мы росли одновременно, и папа вкладывал в него огромное количество своей энергии. Когда папу стали обвинять в том, что он проводит какие-то материальные махинации, чтобы обогатиться за счет оркестра, это было настолько нелепо… Он не мог его обворовывать. Точно так же, как невозможно обворовать своего ребенка.

 Как изменилась ваша жизнь после этого события?

— Я была избалованным, домашним, очаровательным ребенком, которого знал весь город. Оркестр папы часто выступал на городских мероприятиях, и там всегда собиралось очень много людей. У меня сохранилась фотография с концерта во Дворце культуры: стоит толпа, вся площадь заполнена людьми, и чуть выше на несколько ступенек у перил стою я лет шести отдельно от всех, потому что мне было важно дать понять, что это мой папа.

На фото&nbsp;— маленькая Нина после концерта ее отца в Рыбинске | Источник: предоставлено Ниной Шацкой На фото&nbsp;— маленькая Нина после концерта ее отца в Рыбинске | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

На фото — маленькая Нина после концерта ее отца в Рыбинске

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

Когда случилось это несчастье, в течение полугода шло следствие, и нам не давали видеться с отцом, а маму уволили. 99% наших близких испугались общаться с мамой, и тем более ее не брали никуда на работу. Это был очень тяжелый период, 1986 год. Незадолго до ареста папа уже почувствовал, что что-то не так. И он мне говорил: «Ты должна научиться жить самостоятельно. Потому что завтра мы пойдем на катере в Рыбинское водохранилище, с нами что-то случится, ты останешься одна. В этом городе ты привыкла, что тебя все знают и тебе всё делают из-за нас».

Это был очень сложный период, мы с мамой остались без денег. Накоплений никаких не было. Бабушка давала маме какие-то 30 копеек в день, чтобы она могла хоть какую-то еду купить. Я ездила к маме из Ленинграда, где тогда училась. Это был общий вагон, и я до сих пор помню, что по студенческому билету можно было за 3 рубля на третьей полке общего вагона из Ленинграда в Рыбинск приехать.

Когда отца Нины арестовали, семья осталась практически без денег | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Когда отца Нины арестовали, семья осталась практически без денег | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Когда отца Нины арестовали, семья осталась практически без денег

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

 Как завершилась эта история?

— Мама у меня родом из Углича, до папы она работала там заведующей клубом. Оттуда приехал директор завода и сказал: «Татьяна, мы тебя к себе забираем, мы построили новый дворец, мы тебе доверяем, у нас нет сомнений в твоей порядочности». Ее взяли работать, и мама начинала всё с нуля в 50 лет.

А у отца во время следствия оказалось такое колоссальное количество грамот и наград от государства, за него многие заступились, и он попал под амнистию. Папу забрали в сентябре, а в мае он уже вышел. Но совсем другим человеком.

Нина Шацкая с отцом | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Нина Шацкая с отцом | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Нина Шацкая с отцом

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

«Я так поправилась, что мне сказали: „Нет, в таком виде на сцену нельзя“»

 Как вы начали сольную карьеру?

— Я поступила в Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде, но не на музыкальный факультет, а на специализацию «управление». После окончания я пошла в Ленинградский мюзик-холл. Это была крутая история: туда отбирали девочек и учили академическому танцу, модерну. Все девочки были с одинаково развитыми группами мышц, с одинаковым шагом, они были одеты в невероятно красивые костюмы. Это была потрясающая школа, в ней я начала свою карьеру, но потом меня оттуда выгнали за профнепригодность. Я так поправилась, я была такая толстая, что мне сказали: «Нет, в таком виде на сцену нельзя».

 Они, наверно, потом пожалели об этом решении?

— Да, самое интересное, что потом Илья Яковлевич Рахлин, руководитель мюзик-холла, приезжал в Москву, звал меня на спектакль, он тогда ставил «Кармен». Ему меня порекомендовали, он назначил встречу, я пришла, и он даже не сообразил, что я его бывшая студентка.

Нина Шацкая в молодости | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Нина Шацкая в молодости | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Нина Шацкая в молодости

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

«Павел Николаевич пригласил меня поужинать, и оказалось, что у него развод идет уже полным ходом»

 Вы уже семь лет в браке с медиаменеджером и владельцем газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым, но раньше не рассказывали подробно о вашей истории любви. Как вы познакомились?

— У нас был один круг общения, порядка 80% наших друзей были общими: я с ними была знакома лет по двадцать, и Паша тоже. Мы были вместе на одних праздниках, на которых я пела, но он меня не помнит, и я его не помню. Я знала всегда, что есть такой Гусев. Я обожала «МК». Боже мой, тот «Московский Комсомолец» невозможно было купить. Я бежала в метро утром, чтобы урвать эту газету.

И я помню, что это был юбилей у Пушковых, у Алексея Константиновича. Я пришла на праздник, опоздала из-за чего-то, и мы оказались с Пашей за столом визави. Я на него посмотрела, и он мне показался совершенно растерянным. Я даже не могла понять, почему человек такого масштаба в таком удрученном состоянии. Кто-то принес на праздник самогонку. И зная о том, что Павел Николаевич — большой знаток самогонки, я тоже попросила рюмочку. Павел Николаевич сказал: «Это, конечно, хорошо, но моя самогонка самая лучшая». И тут я обнаглела и сказала: «Павел Николаевич, а у меня вот есть книжка, которую я только что издала. Я хочу вам ее подарить, давайте обменяемся. Мне очень важно будет ваше мнение о моей книге, а я бы попробовала вашей самогонки».

Нина Шацкая и Павел Гусев | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Нина Шацкая и Павел Гусев | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Нина Шацкая и Павел Гусев

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

 Как дальше развивались события?

— Мы обменялись контактами. Это были первые дни июня. И где-то в середине июля Павел Николаевич мне позвонил. Но я где-то отдыхала у моря, и мы просто поболтали по телефону. Потом он позвонил уже в конце августа, спрашивает: «Ты где?» Оказалось, что мы находимся в полуквартале друг от друга. Мы пошли поужинали и фактически уже не расставались. Через день Павел Николаевич пригласил меня поужинать, и оказалось, что у него очень сложные семейные обстоятельства, развод идет уже полным ходом.

В соцсетях часто пишут, что я разбила семью, но мое появление не было причиной расставания Павла с его бывшей женой.

Когда Павел Гусев сделал Нине предложение, он еще находился в процессе развода | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Когда Павел Гусев сделал Нине предложение, он еще находился в процессе развода | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Когда Павел Гусев сделал Нине предложение, он еще находился в процессе развода

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

 А как у вас сложились отношения с детьми Павла Николаевича?

— Я в прекрасных отношениях с его тремя дочерьми. И я очень благодарна предыдущей супруге Евгении за то, что она девочек не настраивала против меня. Это очень важный момент, потому что они тогда были совсем юные: старшей было 19 лет, средней, соответственно, 18, и самая маленькая только шла в школу.

 А как обстоят дела с сыном Павла Николаевича?

— Прекрасно. Я всегда говорю: «Алешенька, сынок». Хотя он меня младше совсем на чуть-чуть. У нас разница лет восемь, по-моему. Он очень добрый, очень много знает, особенно языки.

Собаку Нины и Павла Гусева зовут Штиль | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСобаку Нины и Павла Гусева зовут Штиль | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Собаку Нины и Павла Гусева зовут Штиль

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Как можно дожить до 53 лет, чтобы ни разу не сделали предложение?»

 А до брака у вас же наверняка тоже были серьезные отношения? Может быть, вам даже делали предложение?

— Конечно. Как можно дожить до пятидесяти трех лет, чтобы ни разу не сделали предложение? Такого не бывает. Разные были люди и в юности, и потом, в более зрелом возрасте. Однажды мне сделал предложение человек, и я рассказала близкой подруге, что отказалась. Мы тогда с ней поссорились, она сказала: «Ты всё врешь. Ты кто такая? У тебя ни прописки, ни имени, чтобы ты такому человеку отказала». Но я просто понимала, что я его не люблю. И что я не хочу мучиться и жить с человеком, которого я очень уважаю, но которого физически не желаю. Он, конечно, очень на меня обиделся и потом вставлял палки в колеса.

 Он был из музыкальной индустрии?

— Нет, он был большим-большим-большим врачом. У меня никогда не было желания просто выйти замуж. И я внутри всегда была уверена, что мой человек меня обязательно дождется и найдет. Конечно, когда уже приходит возраст, ты понимаешь, что хочется семью. Но у меня не было желания во что бы то ни стало выйти замуж, мне хотелось встретить своего человека.

Когда Нина и Павел поженились, ей было 53 года, ему&nbsp;— 70 лет | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Когда Нина и Павел поженились, ей было 53 года, ему&nbsp;— 70 лет | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Когда Нина и Павел поженились, ей было 53 года, ему — 70 лет

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

«Мужчины, которые встречались в моей жизни, не выдерживали, уставали от меня»

 Вас не смущала разница в возрасте с Павлом Николаевичем? Всё-таки 17 лет — это немало.

— Мне с ним очень легко, потому что мы с ним одной формации — советские люди. Потом, в моей жизни было достаточно всякого озорства и безобразия, чтобы я хотела еще продолжения каких-то безумств, которые были в молодости. Мне уже так хотелось покоя.

Я сама человек очень энергетически сильный. И мужчины, которые встречались в моей жизни, не выдерживали, уставали от меня. У меня был человек, которого я любила. Он мне однажды сказал: «Я не могу с тобой находиться рядом, потому что я всё время себя чувствую карликом рядом с Гулливером». И это было не про рост, он уставал от меня. А Павел Николаевич, вот он такой огромный, его ничем не собьешь. Он так твердо стоит на ногах, с ним рядом чувствуешь себя маленькой.

Свои концерты Нина Шацкая делает полностью на собственные деньги | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Свои концерты Нина Шацкая делает полностью на собственные деньги | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Свои концерты Нина Шацкая делает полностью на собственные деньги

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

 А через сколько времени с того момента, как вы начали встречаться, Павел Николаевич сделал вам предложение?

— Прошел, наверное, месяц. Он еще был в браке, еще вовсю шел бракоразводный процесс. Я ему ответила, что сейчас это гипотетический вопрос. Поэтому я его с удовольствием выслушала еще раз, когда он развелся. Это произошло в феврале, а в апреле мы поженились.

«Мы поженились без договора»

 У Павла Николаевича была довольно громкая история развода бывшей женой, об этом много писали в СМИ. В связи с этим вопрос: у вас есть брачный договор?

— Мы поженились без договора. И он с меня его не просил, и я как-то о нем не думала. Но спустя какое-то очень недолгое время он сказал, что его юристы просят подписать брачный договор. Я сказала, что я даже не буду его читать. Фактически я так и сделала.

 А в обычной жизни у вас совместный или раздельный бюджет?

— Мой бюджет — это мой бюджет. Павла Николаевича бюджет — это его бюджет и мои шпильки. К моей работе он не имеет никакого отношения. Он мне с самого начала сказал: «Я не буду твоим продюсером. Ты можешь на это не рассчитывать. И если ты хочешь петь, пожалуйста, пой, записывай песни, но это твое баловство. Ты можешь вообще ничего не делать: сидеть дома, ждать меня, лежать на диване и всё».

Нина и Павел часто вместе путешествуют | Источник: предоставлено Ниной Шацкой Нина и Павел часто вместе путешествуют | Источник: предоставлено Ниной Шацкой

Нина и Павел часто вместе путешествуют

Источник:

предоставлено Ниной Шацкой

 Вам приходилось когда-нибудь отстаивать свою самостоятельность перед коллегами и обществом? Ведь наверняка про вас распускали слухи, что за вас всё делает муж.

— Меня немножко тяготит, конечно, что люди, с которыми я работаю, практически все подняли ценники, уверенные в том, что финансирует меня муж. Но я плачу музыкантам, дизайнерам из тех денег, которые сама зарабатываю. Я иногда захожу почитать, что мне пишут в соцсетях. Одна женщина написала: «Да она же вышла за Гусева за деньги». А мужчина следующим комментарием пишет: «А вы в 53 года просто попробуйте выйти замуж. Даже не за деньги». И мне это так понравилось.

«Страсть и любовь — это две разные вещи»

 Хотелось бы подвести небольшой итог к вашему юбилею. Скажите, сколько за жизнь вы посетили стран?

— Около 110 стран.

 Что вы к сегодняшнему моменту поняли такого о любви, чего раньше не понимали в 20 или 30 лет?

— Что страсть и любовь — это две разные вещи. Я это поняла довольно поздно. Потому что страсть — это чисто физическое свойство, которое просто сносит голову, и ты дышать не можешь. А любовь — это ощущение прорастания в человека. У меня ощущение, будто я прожила с Пашей всю жизнь.

 Какие у вас творческие планы, помимо юбилейного концерта?

— Выходит очень интересная песня. Она долго была в работе, ее авторы — Михаил Гуцериев и Брендон Стоун. Оба суперпрофессионалы, и песня лежала в столе несколько лет. Она называется «Стамбул». Я, когда бывала в Стамбуле, прямо жаждала, чтобы эта композиция там звучала. Очень красивый дуэт, инструментальный, в аккомпанементе звучат турецкие народные инструменты.

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Валерия ЖивотовскаяВалерия Животовская
Валерия Животовская
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Нина Шацкая Павел Гусев Романс Юбилейный концерт
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Комментарии
3
Гость
14 апреля, 19:32
Удивляет, как Нина сохраняет свою индивидуальность и при этом остаётся такой открытой для зрителей.
Гость
14 апреля, 19:31
Интересно, какие ещё интересные истории из жизни Нины мы узнаем в будущем.
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