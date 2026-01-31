«День рождения отметим так же, как при ее жизни». Отец Юлии Началовой — о том, как живет без нее семья, и о творчестве ее дочки

Первый альбом Юлии Началовой «Ах, школа, школа», песни для которого написал ее папа Виктор Началов, сразу стал популярным и привлек к юной исполнительнице внимание международных продюсеров Источник: artistka_jn / vk.com

В последний день января одной из самых милых и обаятельных певиц российской эстрады могло бы исполниться 45 лет. Но вместо тостов за здоровье будут звучать прекрасные воспоминания о солнечной девочке, превратившейся в красавицу-невесту, любимую жену и маму. Почти 7 лет прошло со дня гибели 38-летней певицы, а смириться с этой трагедией не могут ни родители Юли, ни ее поклонники, ни дочка Вера, которой в тот момент исполнилось всего 12 лет. К счастью, родители Юли, Таисия Николаевна и Виктор Васильевич, стали для Веры Алдониной главной опорой в жизни. Не бросил заботиться о девочке и отец — известный футболист. О том, как сегодня живут близкие певицы, MSK1.RU поговорил с отцом Юлии, композитором, продюсером, преподавателем Виктором Началовым.

«Она с 5 лет срывала аплодисменты»

В 11 лет юная исполнительница Юля Началова из Воронежа победила во всесоюзном конкурсе «Утренняя звезда» с песней про птичку-синичку, которую написал для нее отец, композитор Виктор Началов, и стала одной из самых известных девочек СССР Источник: кадр из выступления Юли Началовой в программе «Утренняя звезда», 1992 год, Первый канал

— Только прошу вас, давайте не будем говорить о болезни Юлечки, о ее трагической гибели, — сразу попросил Виктор Васильевич Началов. — Это очень горько. Не хочется вспоминать о тяжелых для нее днях. Говорят же — «светлая память», и она для нас такая и есть — светлая, какой была сама Юля.

— В день рождения дочери соберетесь семейным кругом или поклонники смогут прийти на концерт ее памяти?

— Мы всегда Юлины дни рождения отмечали с самыми близкими, с семьей, соберемся и в этот раз. А идея концерта ее памяти есть, но планируем его ближе к осени. Сейчас же размещаем на цифровых платформах все ее песни и альбомы, чтобы можно было их быстро искать и слушать.

— Виктор Васильевич, у вас есть ее любимая песня?

— Все песни нравятся, ведь своими же руками их делал. И я часто их слушаю. Когда занимаюсь вокалом с ученицами или даю мастер-классы, они служат примером для обучения. Ведь Юля обладала исполнительским мастерством мирового класса. И это не просто мои слова, а факт: она получила Гран-при в серьезном международном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке, потом с большим успехом прокатилась с гастролями по Европе. И выбрать какую-то одну песню мне сложно, ведь творчество Юли и мое неразрывно.

Наверное, я бы выделил композицию «Герой не моего романа», которая стала очень популярной. Не то чтобы мы задумывали написать шлягер, но Юле нужен был уже другой образ. Со времени «Утренней звезды» она пела для детей, подростков, записала «Детский альбом» про школу. В этих композициях были сложнейшие вокальные приемы, хотя все привыкли, что для детей нужно писать просто. Владимир Шаинский, послушав «Детский альбом», сказал мне, что многие пытаются писать, как он, и ни у кого не получается, а мы с Юлей пошли другим путем, и это очень здорово! Но Юля выросла, и ей нужно было переходить во «взрослые» певицы. И этот переход благодаря песне «Герой не моего романа» дался ей красиво, легко, без пошлости и грязи.

Ирина Понаровская первой из известных исполнителей взяла под крыло 16-летнюю звездочку и спела с ней дуэтом. С этим номером Юля принимала участие не только в московских концертах, но и в гастролях певицы по стране Источник: кадр из выступления Ирины Понаровской и Юлии Началовой в программе «Утренняя звезда», 1995 год, Первый канал

— А как ее приняли наши мэтры эстрады?

— Она была для многих известных певцов и композиторов уже своей, ведь выступала с детства. В 11 лет победила в конкурсе «Утренняя звезда». Ей доверяли свои песни Тухманов, Дунаевский. Школьницей ездила на гастроли с Ириной Понаровской, и у нее был свой номер в ее программе. Она же с 5 лет на сцене. Когда я руководил ансамблем «Карусель» Воронежской филармонии, то брал Юлю с собой на гастроли. Сочинил для нее песенку, и она с ней участвовала в наших концертах по всей стране. Всегда срывала аплодисменты!

В последние годы Юлия Началова записывала песни и музыкальный альбом в Лос-Анджелесе в сотрудничестве со знаменитым музыкальным композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым. Обладатель двух наград «Грэмми» даже снялся в клипе Юлии на песню «Жди меня» Источник: кадр из музыкального клипа «Жди меня»

— И такой маленькой не боялась сцены?

— Во-первых, рядом были родители — это, конечно, помогало. А во-вторых, она к 5 годам прекрасно владела голосом, ведь я с самого детства начал с ней заниматься. Юле было где-то полтора годика, она еще не говорила, когда я услышал, как она спела музыкальную фразу, точно попав в ноты! У меня всё время играла хорошая музыка: Стиви Уандер, «Джо Дивижен». Тогда я еще проиграл Юле музыкальный кусочек — спела! И с тех пор я начал давать дочке музыкальные фразочки — от простых до сложных, она их повторяла. Так и стало понятно, что в семье растет певица.

«У Веры тембр голоса точь-в-точь мамин»

— А внучку Веру вы тоже считаете певицей? Ведь у нее голос очень похож на голос Юли.

— Такое случается невероятно редко, один случай из миллиона, чтобы дети наследовали тембр голоса родителей, но у Верочки один в один голос Юли. Верочка очень хорошо поет, выступает со школьных времен, и сейчас я пишу для нее песни. Хоть она учится на втором курсе актерского факультета ВГИКа, петь не бросает — они постоянно ставят какие-то пьесы, придумывают номера, и очень часто Вера выбирает именно музыкальные. Она исполняет и Юлины песни, ведь я с ней тоже начал заниматься вокалом с детства, вложил технику, чистоту пения.

19-летняя Вера Алдонина учится на втором курсе актерского факультета ВГИКа в мастерской народного артиста России Александра Михайлова. Мастер очень доволен своей ученицей. Источник: Veraldonina / vk.com

— Юлия замечала в дочке актерский дар, хотела, чтобы она выбрала эту профессию. А самой Вере нравится? Есть успехи?

— Она очень хотела получить это образование, отлично училась в школе, закончила ее с золотой медалью и поступила на бюджетное отделение. Сейчас на втором курсе, сильно занята в институте, всё время пропадает на учебе, репетициях, но ей нравится. Вера учится у Александра Яковлевича Михайлова, прекрасного педагога, поистине народного артиста. Он сам поющий человек, прекрасно знал Юлю, знал ее творчество. И он Веру хвалит, считает талантливой и дисциплинированной.

Счастливые родители Евгений Алдонин и Юлия Началова крестили 8-месячную дочку Верочку в храме Воскресения на Успенском Вражке в Москве в 2007 году. Крестными родителями малышки стали певица Лариса Долина и футболист Ролан Гусев Источник: artistka_jn / vk.com

— Как вы считаете, Вере сложно быть дочкой знаменитых родителей — популярной певицы и известного футболиста?

— Вера гордится своими родителями, и впереди у нее собственный творческий путь. Надеюсь, счастливый!

Бабушка Таисия Николаевна и дедушка Виктор Васильевич гордились внучкой Верой Алдониной на выпускном — девочка закончила школу с золотой медалью. А также показала рекордный результат, сдав ЕГЭ по литературе на 100 баллов, а по русскому языку — на 97. На фото Вера с заслуженным «золотом» Источник: Veraldonina / vk.com

«Шансы есть»

«Наша семья решила не давать никаких комментариев касательно новостей о состоянии здоровья моего папы — Евгения Алдонина. Сейчас мы ждем только одного комментария, который будет сказан именно папой — о своем полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом…»

Этот щемящий сердце комментарий на своей странице во «ВКонтакте» разместила 19-летняя Вера Алдонина. Несмотря на то, что девочка после гибели мамы от заражения крови и сердечной недостаточности, вызванной, казалось бы, пустячной ранкой на пальце, жила с бабушкой и дедушкой, выходные она проводила с папой и его семьей — женой Ольгой, 9-летним братом Артемом и 6-летней сестрой Анжеликой. Семейная жизнь Юлии и Евгения была короткой — всего 4 года, но они расстались добрыми друзьями и поддерживали эти отношения. Девочка не была обделена родительской любовью. Но сейчас Вере выпало еще одно испытание — ее отец уже год борется с онкологическим заболеванием.

О том, что спортсмену требуются медицинская помощь и финансовая поддержка, общественности сообщили в Российской премьер-лиге и в «Красно-синем сообществе» — благотворительном партнере ЦСКА.

«Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, 2-кратному чемпиону России, 5-кратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения».

С тех пор 46-летний Евгений Алдонин прошел несколько курсов лечения, а сейчас ему помогают победить болезнь специалисты по химиотерапии одной из клиник Германии. На днях друг футболиста, журналист Дмитрий Шнякин, связался с ним и поделился разговором в своем телеграм-канале со всеми, кто переживает за спортсмена.

Евгений Алдонин впервые за долгое время вышел на связь с болельщиками — в своей соцсети 46-летний футболист опубликовал фотографию, которой дал понять, что смотрит на борьбу с болезнью с надеждой Источник: соцсети Евгения Алдонина

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: " Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь " ».