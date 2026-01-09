Песню репостнул Пригожин: продавщица автозапчастей подалась в певицы и подписала контракт с компанией, продвигающей Artik & Asti

Девушка работает продавцом, а в свободное время пишет и исполняет песни Источник: предоставлено Ксенией Силинской

Продавец магазина автозапчастей из Добрянки Пермского края Ксения Силинская исполняет каверы на популярные хиты и собственные песни. Ее ролики начали вируситься в Instagram* совсем недавно. И сразу после этого она подписала контракт с лейблом (компания, занимающаяся производством, распространением и продвижением музыки. — Прим. ред.) «Артель Медиа» — он раскручивает молодых артистов и продвигает в соцсетях таких исполнителей, как Markul (настоящее имя Марк Маркулис) и Artik & Asti. Наши коллеги из 59.RU поговорили с Ксенией о том, как она начала петь и писать песни, как произошло знакомство с лейблом и что будет дальше.

«Я хотела быть услышанной через песни, которые пишу»

Ксении Силинской 24 года, она родилась и живет в Добрянке, а сейчас работает продавцом-консультантом в магазине автозапчастей. В детстве наша героиня несколько лет занималась боксом, но бросила этот спорт после неудачных соревнований. Девушка училась в кадетской школе, потому что хотела связать свою жизнь с военной службой, но к девятому классу поняла, что ей это разонравилось.

После школы Ксения ушла в техникум, где доучилась до третьего курса на технолога общественного питания, а потом перевелась на заочное обучение по направлению «реклама» в Пермский финансово-экономический колледж. Проучилась там недолго — понадобились деньги на жизнь, и она пошла работать в магазин автозапчастей. Совмещать работу с учебой не получилось.

— Поначалу мне было очень сложно, я не очень хорошо разбиралась в товарах. А потом понравилось, я пошла именно в торговлю автозапчастями, потому что там очень неплохо платили. Сейчас с торговлей стало хуже из-за разных санкций, но зарплата всё еще приемлемая, — делится Ксения.

Ксения записала отрывок популярной песни Вани Дмитриенко «Шелк», отметив аккаунт певца, однако ролик пока ему не попался, либо певец на него не отреагировал Источник: katana__official / Instagram*

У Ксении нет музыкального образования, она даже не проходила курсы вокала. Но еще с детства Ксения осознавала, что петь у нее получается лучше, чем у остальных. Писать собственные песни она стала около двух лет назад . Центральными их темами стали, конечно, первая любовь и то, как люди в погоне за успехом забывают о важных вещах. Ролики с ними Ксения выкладывает Instagram*.

«Я та самая девочка, которая в детстве пела с расческой в руках перед пустой стенкой, представляя, как там стоит толпа народа и поет со мной в унисон, — написала Ксения под одним из своих роликов в Instagram*. — Я всегда мечтала быть на сцене. Но, наверное, больше этого я хотела быть услышанной через песни, которые я пишу».

Своим псевдонимом Ксения выбрала слово Katana.

Источник: предоставлено Ксенией Силинской — Я перебирала в голове много вариантов и как-то наткнулась на слово «катана» — это священное оружие у самураев, носить его мог далеко не каждый. Катана служит много лет, она неубиваема и символизирует силу — мне очень нравится этот посыл, — объясняет наша собеседница.

Однажды Ксения попробовала записать песню у знакомого добрянского звукорежиссера. Студии как таковой не было — только отдельная комната с оборудованием. Результат записи начинающей певице не понравился.

— Я очень разочаровалась, потому что не получилось то, что я хотела, — рассказывает Ксения. — Это никак не совпадает с песнями, которые крутятся на том же радио: не то качество, не та обработка… И я немного приуныла. А потом пережила эту мысль и решила, что нужно попробовать записаться в Перми.

На запись в Перми девушку уговорили друзья и знакомые, они часто хвалят ее и говорят, что Ксения хорошо поет. Так родился трек «Остаться», его певица посвятила любимому человеку.

— Было очень страшно, конечно, но я съездила и записалась… А теперь песня есть на официальных площадках, — говорит Ксения.

Комментарии от любимых рэперов и репосты Иосифа Пригожина

Ксения продолжала выкладывать видео, на которых поет, и вот совсем недавно один из роликов залетел в рекомендации Instagram*. На нем Ксения поет отрывок своей песни. Видео заметил рэпер KhaliF (настоящее имя Кирсан Дубаев) и написал под роликом комментарий: «Никогда не сдавайся». После этого видео Ксении стали попадаться и другим знаменитостям. В подписях к двум другим роликам девушка отметила аккаунт своего любимого певца Ramil’ (полное имя Рамиль Алимов), он посмотрел их и оставил комментарии: один с восторженными эмодзи, а другой — «У тебя всё получится».

А однажды видео Ксении заметил продюсер и супруг певицы Валерии (в начале декабря она рассказала в ролике, что пробовала писать музыкальным лейблам, но они ей отказывают) и сделал его репост в сторис. Ксения выложила видео с песней Валерии «Я была бы…», добавив в песню свой куплет, — она часто записывает такие каверы. Иосиф Пригожин вновь увидел это видео и поделился им в сторис.

Кавер девушки на песню Валерии «Я была бы…» Источник: katana__official / Instagram*

После репостов Иосифа Пригожина музыкальные лейблы, такие как VK Record и Gamma Music, стали писать Ксении и предлагать сотрудничество. Но она выбрала «Артель Медиа» — по переписке почувствовала, что их представитель более заинтересован в сотрудничестве с ней, чем сотрудники других лейблов.

Менеджер компании «Артель Медиа» попросил Ксению рассказать о ее творческом пути, о том, как она начала писать и петь песни. После беседы стороны обсудили условия сотрудничества и девушка подписала договор на полное продюсирование . Лейбл пообещал взять все расходы по продвижению Ксении на себя: оплату фотосессий, записи песен и помощи в их раскрутке, а также командировок в Москву.

— На самом деле стало даже легче, потому что дальнейшие шаги я буду делать с помощью лейбла и он будет мне помогать. Я ведь не могу генерировать идеи 24/7, какое видео выложить, — рассуждает наша геориня. — Скоро у нас должна быть фотосессия: сейчас ищут фотографа, визажиста и стилиста. Скоро мы запишем две песни и выложим.

Вероятно, псевдоним Katana придется сменить — его уже использует другой исполнитель. Новый они с лейблом еще не придумали.

«Будто немного выпала из реальности»

Поначалу, признается Ксения, она не могла поверить, что ее заметили и взяли на продвижение.

Источник: предоставлено Ксенией Силинской — В первые дни после общения с лейблом были странные ощущения: то мне пишут, то Иосиф Пригожин выставляет мои видео на странице… Мне казалось, что все вокруг просто решили меня обмануть, — делится с нами девушка. — Когда мне начали писать более звездные лейблы, продюсирующие Ольгу Серябкину или Mona (настоящее имя Дарья Кустовская), когда написал продюсер Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова), у меня было ощущение, что я сплю и что-то не так . Я будто немного выпала из реальности.

Родные и друзья начинающей певицы очень за нее обрадовались, когда узнали о подписании контракта с лейблом. Но поначалу некоторые насторожились, как и она сама. Ксения говорит, что по несколько раз перепроверяла в Сети всех людей, с кем общалась, чтобы убедиться: это не сон и не мошенники.

О нежелании писать песни на заказ и непостоянстве вдохновения

Вдохновение на написание песен есть не всегда: Ксения признается, что иногда песня пишется за 10 минут, а иногда ничего не получается создать больше месяца.

— Бывает, что ничего не помогает и не вдохновляет — ни книги, ни фильмы… А бывает, что я иду по улице и в голову приходит фраза из жизни, а остальные строчки сами собой накидываются , — делится с нами девушка. — Примерно неделю назад я шла после работы, и в голове появились строчки. Я повторяла их всю дорогу до дома, чтобы запомнить, а придя домой, быстро записала строчки на листок газеты.

Основным источником вдохновения для Ксении служат события из ее жизни или другие песни, — тогда ей хочется написать что-то с похожим посылом. Ксения говорит, что пишет разные песни: некоторые из них более простые и подходят для радио, могут «заесть» в голове, и слушатель будет долго ходить и напевать их. А есть и песни «чуть-чуть не для всех», не для огромного стадиона.

— Если немного помечтать и посмотреть в будущее, то нет ничего страшного, если вдруг я буду давать концерт, и на него придет 2000 человек или меньше. Я думаю, что не смогу, наверное, писать такие песни, которые мне не особо по душе, но при этом собирать огромные стадионы. Мне это не особо будет нравиться, — рассуждает в беседе с 59.RU Ксения. — Также не могу и писать песни под заказ, хоть и понимаю, что это стоит немало денег и можно на этом подзаработать. Как-то раз я пробовала и у меня не получилось. Я не могу писать чужую историю, потому что я не жила в теле этого человека , так скажем.

Кстати, работать в магазине автозапчастей Ксения продолжает и сейчас.

