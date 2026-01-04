«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре

Станислав Викторов маркетолог Личный сайт

Мужчина побывал в Новосибирском театре оперы и балета впервые Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Жизнь — удивительная штука, и людям всегда приходится познавать что-то новое, делать какие-то открытия и удивляться чему-то. Новосибирец Станислав впервые за 40 лет жизни сходил на балет и в принципе в театр. О том, что он думает об этом искусстве, какие впечатления вызвало у него выступление артистов и какое мнение сложилось о театре оперы и балета в принципе — в авторской колонке для NGS.RU. Повествование далее — от первого лица.

В жизни меня особо никто не приглашал в театры, а самому мне это никогда не было интересно, поэтому и не ходил. Возможно, общался с такими людьми, которые далеки были от балетов и театров. Когда меня позвали на балет «Щелкунчик», я изначально скептически отнесся к этой идее. Думал, будет тягомотина и скучно и что просто посижу для галочки.

В итоге мы сходили на балет, и мне на самом деле было интересно там. Два часа пролетели незаметно, было любопытно наблюдать за происходящим на сцене.

Особенно Станислава впечатлили декорации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Оперный театр мне тоже очень понравился, выглядит монументально и снаружи, и внутри — его не стыдно показать гостям, как говорится. Красивый холл, просторный и стильный зал, шикарная сцена.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НГАТОиБ, НОВАТ) — российский театр оперы и балета. Открылся в 1945 году. Является одним из ведущих театров страны. Крупнейшее в России и СССР здание театра было сооружено в 1931–1941 годах.

Само выступление мне тоже очень понравилось. Я, конечно, не разбираюсь в балете, но каких-то там косяков на обывательском уровне я не заметил — чтобы кто-то запинался, не в такт танцевал.

Порой было тяжело понимать ту или иную часть постановки, тем более я не помню досконально сказку, какие-то моменты были непонятны, но для меня как для неискушенного зрителя это не так страшно. Я просто пришел за таким шоу, и я его получил.

Сибиряк уверен: постановка «Щелкунчик» — довольно удачная Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Отдельное внимание хотел уделить декорациям. Было видно, что они качественные и продуманные, симпатичные. Во-первых, они менялись несколько раз, во-вторых, было видно, что это недешево. Сразу читалось, что над декорациями хорошо поработали художественные оформители. Это очень впечатлило.

В музыке я не сильно разбираюсь, но она понравилась. А еще для меня стало неожиданным открытием, насколько музыка Чайковского из «Щелкунчика» популярна. Я узнал, что музыку из «Щелкунчика» много использовали и используют во всяких голливудских фильмах. Например, «Китайский танец» (характеристический танец «Чай», фрагмент из сюиты из балета «Щелкунчик». — Прим. ред.) я слышал много раз в фильмах и рекламе и не знал, что он тоже из Чайковского. Я удивился. И другие партии из балета я тоже слышал ранее, но не знал, что это «Щелкунчик». И вообще, с Рождеством плотно ассоциируется даже на Западе эта музыка. В плане исполнения, думаю, всё было на высоком уровне.

По поводу цен: театр на содержании РФ, но также и зарабатывает сам. Ладно, вы хотите зарабатывать — я это приветствую. Ставите большие ценники за билеты, и, если люди готовы тратить, ничего плохого в этом не вижу. Не думаю, что театр не окупается при таких ценах на билеты. Я заплатил четыре тысячи за место в партере. Думаю, такие деньги отдать раз в полгода или раз в год можно. С другой стороны, можно купить билет и дешевле на более отдаленные от сцены места, если позаботиться об этом заранее, пока они есть.

В театре новосибирца удивили цены в буфете Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

А вот по поводу буфета возникают вопросы: бутерброд за 800 рублей, у которого, наверное, себестоимость — 100 рублей, меня не впечатлил. Капучино тоже. Но опять же важно отметить, что в театр, в общем-то, люди ходят не за тем, чтобы поесть, и никто не заставляет это покупать.

Также с удивлением обнаружил, что почему-то мужской туалет в театре всего один, а женских три. С одной стороны, это логично, но с другой — немного странно. Меня это удивило: обычно везде туалетов поровну.

В целом я не фанат таких мероприятий и вряд ли стану яростным поклонником балета или театра, но раз в полгода или раз в год точно можно ходить. Особенно под Новый год неплохая традиция. Только не каждый раз ходить на «Щелкунчика», как многие ходят, а разнообразить, на что-то другое ходить планирую.

Я не жалею о потраченном времени и деньгах. Для меня, в принципе, даже если бы я больше заплатил, полученные впечатления окупили бы это. Тем более у нас один из ведущих театров в России. Думаю, оно стоит того, учитывая, что и билеты на хоккей тот же самый стоят примерно так же. Только, в отличие от «Сибири», наш оперный театр — в лидерах.