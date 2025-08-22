Исполнитель и автор хита «Фантазер» умер

Источник: Ярослав Евдокимов. Официальная группа / Одноклассники

Умер народный народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов — автор и исполнитель легендарной песни «Фантазёр». О смерти певца сообщили в его группе в соцсетях.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — сообщила жена певца.

Ярослав Евдокимов родился в ноябре 1946 года в украинском Ровно, но творческая судьба связала его с Беларусью. В 1975 году, не имея профессионального музыкального образования, он рискнул прийти на прослушивание в Белорусскую филармонию — и был принят солистом-вокалистом.

Как позже вспоминал сам артист, он целую неделю ходил вокруг здания филармонии, прежде чем решился зайти: «Я вообще человек стеснительный, а тут — храм искусства!». Его прослушали, оценили тембр голоса и взяли на работу, посоветовав параллельно учиться.

Вскоре Евдокимов окончил Минское музыкальное училище имени Глинки, выступал с Ансамблем песни и танца Белорусского военного округа, а затем стал солистом Гостелерадио БССР. Переломным моментом стало выступление на правительственном концерте в 1980 году перед первым секретарем ЦК компартии Беларуси Петром Машеровым. Исполненная Евдокимовым песня «Поле памяти» настолько тронула Машерова, что он сразу присвоил певцу звание заслуженного артиста БССР.

Настоящая всесоюзная слава пришла к Евдокимову в 1985 году после исполнения «Майского вальса» на фестивале «Песня-85». Его версия этой песни, написанной Михаилом Ясенем и Игорём Лученком, стала очень известной, хотя её исполняли и другие известные артисты, включая Иосифа Кобзона.

Так благодаря таланту, трудолюбию и своевременной смелости обычный парень из Ровно стал одним из самых узнаваемых голосов советской эстрады, чье творчество продолжает жить и сегодня.

В 1989 году Ярослав Евдокимов представил на фестивале «Песня-89» композицию, которая стала его визитной карточкой — «Фантазёр». Спустя три десятилетия этот хит неожиданно пережил второе рождение, ворвавшись в плейлисты молодёжи 2020-х годов.

Заслуженный артист России и Беларуси, 75-летний певец вновь отправился в гастрольный тур, доказывая, что настоящая музыка не имеет возраста. Его концерты собирали как преданных поклонников советской эстрады, так и новых слушателей, открывших для себя творчество Евдокимова через соцсети.