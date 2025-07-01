В Ярославле Театральная неделя завершилась эффектным шоу. Как это было — видео

В Ярославле 30 июня завершилась Театральная неделя, приуроченная к 275-летию Волковского театра. Жители города увидели не все мероприятия, которые были запланированы изначально. Причина тому — дождь.
Тем не менее часть развлечений, все же, сохранили. Например, жители города, хоть и с задержкой, услышали симфонический оркестр Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева (6+).
Завершилось мероприятие шоу на площади Волкова с исторической реконструкцией и 3D-мэппингом на фасаде театра. Ярославский фотограф Александр Давидик в своем телеграм-канале показал, как это было.
Во время шоу на стенах театра появлялись яркие образы, портреты, важные для истории России даты. Голос диктора рассказывал биографию основателя Волковского театра Фёдора Волкова, историю самого учреждения и его сотрудников.
Вместе с выступлением актеров шоу продлилось около получаса. После этого праздник был окончен.
А вы были на закрытии Театральной недели в Ярославле?