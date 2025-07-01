В Ярославле Театральная неделя завершилась эффектным шоу. Как это было — видео

В Ярославле завершилась театральная неделя Источник: Александр Давидик / Telegram

В Ярославле 30 июня завершилась Театральная неделя, приуроченная к 275-летию Волковского театра. Жители города увидели не все мероприятия, которые были запланированы изначально. Причина тому — дождь.

Тем не менее часть развлечений, все же, сохранили. Например, жители города, хоть и с задержкой, услышали симфонический оркестр Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева (6+).

Завершилось мероприятие шоу на площади Волкова с исторической реконструкцией и 3D-мэппингом на фасаде театра. Ярославский фотограф Александр Давидик в своем телеграм-канале показал, как это было.

Жители города ждали начала представления Источник: Александр Давидик / Telegram

Во время шоу на стенах театра появлялись яркие образы, портреты, важные для истории России даты. Голос диктора рассказывал биографию основателя Волковского театра Фёдора Волкова, историю самого учреждения и его сотрудников.

Вместе с выступлением актеров шоу продлилось около получаса. После этого праздник был окончен.