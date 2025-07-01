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Культура В Ярославле Театральная неделя завершилась эффектным шоу. Как это было — видео

В Ярославле Театральная неделя завершилась эффектным шоу. Как это было — видео

Фотограф Александр Давидик поделился яркими кадрами

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В Ярославле завершилась театральная неделя | Источник: Александр Давидик / TelegramВ Ярославле завершилась театральная неделя | Источник: Александр Давидик / Telegram

В Ярославле завершилась театральная неделя

Источник:

Александр Давидик / Telegram

В Ярославле 30 июня завершилась Театральная неделя, приуроченная к 275-летию Волковского театра. Жители города увидели не все мероприятия, которые были запланированы изначально. Причина тому — дождь.

Тем не менее часть развлечений, все же, сохранили. Например, жители города, хоть и с задержкой, услышали симфонический оркестр Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева (6+).

Завершилось мероприятие шоу на площади Волкова с исторической реконструкцией и 3D-мэппингом на фасаде театра. Ярославский фотограф Александр Давидик в своем телеграм-канале показал, как это было.

Жители города ждали начала представления

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Во время шоу на стенах театра появлялись яркие образы, портреты, важные для истории России даты. Голос диктора рассказывал биографию основателя Волковского театра Фёдора Волкова, историю самого учреждения и его сотрудников.

Вместе с выступлением актеров шоу продлилось около получаса. После этого праздник был окончен.

А вы были на закрытии Театральной недели в Ярославле?

Да, было здорово, мне очень понравилось
Да, но мне не понравилось
Не был, но смотрел трансляцию
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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мэппинг Шоу Волковский театр
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