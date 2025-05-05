«Она не продавалась»: куда денут мебель из ярославского театра после реконструкции

Когда откроют ТЮЗ после ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Уже четвертый год в Ярославле ремонтируют здание ТЮЗа на площади Юности. Работы должны были завершить в конце 2024-го, но из-за нехватки средств дату открытия театра перенесли на лето-осень 2025 года.

За это время завершили замену кровли, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания, заменили механическую составляющую сцены и окна. В здании также обновили систему пожарной сигнализации, а на фасаде установили новую подсветку.

Ранее министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова отметила, что в здании ТЮЗа после ремонта будет использована только новая мебель.

У нас всё оборудование и вся мебель новые. Мы не смогли оставить ничего из старого ТЮЗа. Сейчас идет поставка мебели и буфетной стойки. Уже завезены холодильники и плиты для приготовления пищи. Ирина Ширшова министр культуры Ярославской области

Мы решили выяснить, куда дели старую мебель театра.

«Для обустройства здания после ремонта используется новая мебель. Старая мебель морально и физически устарела, — объяснили 76.RU в Министерстве культуры Ярославской области. — Кресла в зрительном зале ТЮЗа не соответствовали правилам пожарной безопасности в учреждении для детей. Гримерки не были достаточно оснащены. В театральном буфете оборудование было встроенным и требовало замены».

При этом в Министерстве культуры отметили, что в более приличном состоянии сохранился театр кукол. Там была проведена перетяжка кресел в зрительном зале, которые будут использованы после ремонта.

Что будет со старой мебелью из театра юного зрителя, рассказали в Минкульте.

«Вся мебель из ТЮЗа находится на складах. Она не продавалась. После инвентаризации часть будет списана, часть передана по договору дарения одной из воинских частей».

Изначально на реконструкцию театра выделили 800 миллионов рублей из федерального бюджета и 33 миллиона 344 тысячи рублей из областного бюджета, но этих средств оказалось недостаточно. В результате было решено выделить дополнительные 508 миллионов рублей из областного бюджета для завершения ремонта.

«Общий объем средств на проведение капитального ремонта здания театра юного зрителя и театра кукол, оснащение всеми необходимыми системами и оборудованием составил 1 миллиард 342 миллиона 182 тысячи рублей», — уточнили 76.RU в Министерстве культуры Ярославской области.