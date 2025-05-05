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Культура Подробности «Она не продавалась»: куда денут мебель из ярославского театра после реконструкции

«Она не продавалась»: куда денут мебель из ярославского театра после реконструкции

Об этом сообщили в Минкульте

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12 комментариев
Когда откроют ТЮЗ после ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда откроют ТЮЗ после ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда откроют ТЮЗ после ремонта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Уже четвертый год в Ярославле ремонтируют здание ТЮЗа на площади Юности. Работы должны были завершить в конце 2024-го, но из-за нехватки средств дату открытия театра перенесли на лето-осень 2025 года.

За это время завершили замену кровли, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания, заменили механическую составляющую сцены и окна. В здании также обновили систему пожарной сигнализации, а на фасаде установили новую подсветку.

Ранее министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова отметила, что в здании ТЮЗа после ремонта будет использована только новая мебель.

<p>Ирина Ширшова</p><p>Ирина Ширшова</p>

У нас всё оборудование и вся мебель новые. Мы не смогли оставить ничего из старого ТЮЗа. Сейчас идет поставка мебели и буфетной стойки. Уже завезены холодильники и плиты для приготовления пищи.

Ирина Ширшова

министр культуры Ярославской области

Мы решили выяснить, куда дели старую мебель театра.

«Для обустройства здания после ремонта используется новая мебель. Старая мебель морально и физически устарела, — объяснили 76.RU в Министерстве культуры Ярославской области. — Кресла в зрительном зале ТЮЗа не соответствовали правилам пожарной безопасности в учреждении для детей. Гримерки не были достаточно оснащены. В театральном буфете оборудование было встроенным и требовало замены».

При этом в Министерстве культуры отметили, что в более приличном состоянии сохранился театр кукол. Там была проведена перетяжка кресел в зрительном зале, которые будут использованы после ремонта.

Так театр выглядит в темное время суток: на фасаде здания установили новую подсветку | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак театр выглядит в темное время суток: на фасаде здания установили новую подсветку | Источник: Михаил Евраев / Telegram
По данным губернатора Михаила Евраева, ремонт здания ТЮЗа завершен. Сейчас проводятся работы по проведению системы пожарной безопасности | Источник: Михаил Евраев / TelegramПо данным губернатора Михаила Евраева, ремонт здания ТЮЗа завершен. Сейчас проводятся работы по проведению системы пожарной безопасности | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Театр должны открыть осенью 2025 года | Источник: Михаил Евраев / TelegramТеатр должны открыть осенью 2025 года | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Что будет со старой мебелью из театра юного зрителя, рассказали в Минкульте.

«Вся мебель из ТЮЗа находится на складах. Она не продавалась. После инвентаризации часть будет списана, часть передана по договору дарения одной из воинских частей».

Изначально на реконструкцию театра выделили 800 миллионов рублей из федерального бюджета и 33 миллиона 344 тысячи рублей из областного бюджета, но этих средств оказалось недостаточно. В результате было решено выделить дополнительные 508 миллионов рублей из областного бюджета для завершения ремонта.

«Общий объем средств на проведение капитального ремонта здания театра юного зрителя и театра кукол, оснащение всеми необходимыми системами и оборудованием составил 1 миллиард 342 миллиона 182 тысячи рублей», — уточнили 76.RU в Министерстве культуры Ярославской области.

Кресла в зале были заменены | Источник: Михаил Евраев / TelegramКресла в зале были заменены | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Сама сцена была оснащена современными механизмами | Источник: Михаил Евраев / TelegramСама сцена была оснащена современными механизмами | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В январе 2025 года прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поставил на контроль ремонт в ТЮЗе.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
12
Гость
5 мая, 21:59
За такие деньги можно было новый театр построить и гораздо быстрее
Гость
6 мая, 02:10
Не дорогой ремонт....Два новых театра можно было построить на эти деньги....всегда свежая свежая выпечка будет из пыли и перьеа....
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